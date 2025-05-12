Рианна намекнула, что у неё будет двойня

Двоих сыновей она уже родила. Это RZA Ательстон Майерс, родившийся в мае 2022 года и Риот Роуз Майерс, который появился на свет в августе 2023. Примечательно, что певица уверяет, что воспитывает пацанов без помощи нянь, а когда у неё спросили почему, она ответила: «Я ждала 35 лет, чтобы завести детей, не для того, чтобы позволить кому-то другому заботиться о них».Так вот, сейчас она беременна в третий раз. Слухи об этом ходили давненько, но вот сама Рианна подтвердила это только в начале мая, когда появилась на Met Gala.Там же один из репортеров указал ей на её «интересное положение» и певица подтвердила, сказав ему в ответ: «Я привела детей».Учитывая, что она сказала «привела детей», а не «привела ребенка» это дало повод говорить о том, что у них с A$AP Rocky будет двойня. Если все так и есть, то «план» по детям будет выполнен уже в этот раз.Интересно, она и после этого откажется от услуг няни и будет все делать сама?