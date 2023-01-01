Анастасия Решетова прокомментировала слух о том, что стала любовницей мужа Алсу

В том числе по этой причине она стала первой кандидатурой на "пост тайной жены" Яна Абрамова - мужа певицы Алсу. Многие годы поговаривают, что Ян - любит "сходить налево", зная, что супруге с тремя детьми всё равно деваться некуда.Напомним, брак Алсу и Абрамова насчитывает семнадцать лет. За это время они стали многодетной семьёй. Супруги воспитывают дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.Поводом для мыслей о разладе в семье стал комментарий артистки, в котором сквозили минорные ноты. Тем более, Алсу уже ранее заявляла, что в личной жизни она руководствуется правилом:"Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря. А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!", - говорила она.Решетову такие домыслы фолловеров на свой счёт возмутили и она тут же написала на личной странице в Сети:"Сколько раз я говорила, что не буду транслировать свою личную жизнь на публику. Мне так спокойнее. В этом, конечно, есть минус: разные идиоты начинают мне целенаправленно приписывать всех подряд", - негодует экс-возлюбленная Тимура Юнусова.Помимо этого многие отметили, - Алсу даже на руку тот факт, что о ней пишут СМИ, ведь не так давно она первые за долгое время выпустила клип, который получил ротацию на ТВ - "Скучаю вопреки".