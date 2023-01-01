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Анастасия Решетова прокомментировала слух о том, что стала любовницей мужа Алсу

Сегодня, 15:33
После расставания с Тимати, в Сети ходят слухи о том, что Анастасия Решетова решила ступить на "кривую дорожку" и не искать себе законного мужа, а стать любовницей богатого бизнесмена.

Анастасия Решетова прокомментировала слух о том, что стала любовницей мужа Алсу
В том числе по этой причине она стала первой кандидатурой на "пост тайной жены" Яна Абрамова - мужа певицы Алсу. Многие годы поговаривают, что Ян - любит "сходить налево", зная, что супруге с тремя детьми всё равно деваться некуда.

Напомним, брак Алсу и Абрамова насчитывает семнадцать лет. За это время они стали многодетной семьёй. Супруги воспитывают дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Анастасия Решетова прокомментировала слух о том, что стала любовницей мужа Алсу


Поводом для мыслей о разладе в семье стал комментарий артистки, в котором сквозили минорные ноты. Тем более, Алсу уже ранее заявляла, что в личной жизни она руководствуется правилом:

"Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря. А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!", - говорила она.

Решетову такие домыслы фолловеров на свой счёт возмутили и она тут же написала на личной странице в Сети:

"Сколько раз я говорила, что не буду транслировать свою личную жизнь на публику. Мне так спокойнее. В этом, конечно, есть минус: разные идиоты начинают мне целенаправленно приписывать всех подряд", - негодует экс-возлюбленная Тимура Юнусова.

Анастасия Решетова прокомментировала слух о том, что стала любовницей мужа Алсу


Помимо этого многие отметили, - Алсу даже на руку тот факт, что о ней пишут СМИ, ведь не так давно она первые за долгое время выпустила клип, который получил ротацию на ТВ - "Скучаю вопреки".


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Ключевые слова: Алсу, Анастасия Решетова

Количество просмотров: 2 418
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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