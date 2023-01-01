Что такое Esport

Но только в 21 веке соревновательные игры, более известные в наши дни как киберспорт, стали одной из самых прибыльных частей индустрии видеоигр.
За последние два десятилетия киберспорт превратился в многомиллиардную индустрию, собрав миллионы зрителей и сделав десятки молодых профессиональных геймеров очень богатыми.
Киберспорт
Киберспорт — это глобальное дело, в котором участвуют игроки со многих континентов, а соревнования проходят по всему миру. Этот термин стал охватывать все игры на соревновательном и профессиональном уровне с заинтересованными поклонниками, как и в традиционных видах спорта.
В букмекерской конторе Mostbet для каждого беттера доступна возможность ставок на киберспорт. Кроме ставок, беттер может наблюдать за ходом киберспортивного матча, благодаря наличию прямой трансляции.
Беттеру доступны ставки в букмекерской конторе Мостбет на киберспортивные игры:
• Counter Strike;
• Dota 2;
• Valorant;
• League of Legends.
В чем привлекательность киберспорта?
По оценкам, во всем мире насчитывается более 215 миллионов любителей киберспорта. Крупные соревнования регулярно заполняют стадионы тысячами болельщиков, которые приходят посмотреть, как игровой процесс разворачивается на огромных экранах.
Атмосфера на этих мероприятиях очень похожа на традиционный спорт: болельщики наряжаются (иногда в искусный косплей), стоят в очереди, чтобы получить автографы от своих любимых игроков, и переживают, когда их команды побеждают.
Киберспортивные команды во многом похожи на футбольные клубы; команда может базироваться в одной стране, но ее игроки, как правило, интернациональны. Например, в команде G2 по League of Legends есть игроки из Словении, Франции, Канады и Дании.
В многопользовательских играх у каждого игрока будет своя должность или роль, как в традиционных командных видах спорта. Киберспортсмены часто используют прозвища, чтобы их было проще запомнить зрителям.
Преимущества киберспортивных событий
Киберспортивные события обладают следующими преимуществами:
• высокие коэффициенты на разные исходы;
• проводятся каждую неделю;
• доступна прямая трансляция, где можно смотреть за игрой обеих команд;
• выполняя ставку на киберспорт, можно получить азартное удовольствие.
Выполнения ставок на киберспорт
Выполнить ставку на киберспорт сложно, так как не все букмекерские конторы предоставляют такую возможность. Беттеры могут пользоваться надежным букмекером Mostbet kz, в котором доступен раздел киберспортивных событий. Чтобы сделать ставку, беттеру необходимо:
• зайти на официальный сайт букмекерской конторы, и пройти регистрацию;
• внести депозит на игровой счет;
• выбрать киберспортивное событие;
• определиться с исходом в игре, и сделать ставку;
• ожидать результата.
Беттер имеет возможность делать ставки на киберспорт в live режиме, наблюдая за игрой в режиме реального времени. Букмекерская контора транслирует бесплатно киберспортивное событие, что дает возможность просто наблюдать за состязанием.
Выполнять ставки на киберспорт можно через десктопные и мобильные устройства.
В букмекерской конторе Мостбет официальный сайт адаптивен ко всем устройствам, элементы и разделы автоматически подстраиваются под размер экрана беттера.