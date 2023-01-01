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Бритни Спирс отказалась принимать лекарства после освобождения из-под опеки

Вчера, 23:43
Бритни Спирс и Сэм Асгари серьезны в своих намерениях расторгнуть брак.

Бритни Спирс отказалась принимать лекарства после освобождения из-под опеки
Супруги уже сняли обручальные кольца, а фитнес-тренер съехал из дома певицы.

Бритни призналась, что в их браке было не все так идеально, как она стремилась показать в социальной сети. Ранее сообщалась, что супруги часто ссорились, и их соседи даже однажды вызывали полицию из-за криков. А теперь знакомы Асгари рассказал, что было причиной разногласий. Оказывает, после освобождения из-под опеки, артистка перестала принимать выписанные ей лекарства.

Бритни Спирс отказалась принимать лекарства после освобождения из-под опеки


"Однако за последний год это вызвало много проблем, поскольку ее поведение стало неустойчивым, жестоким и даже опасным. Сэм убедил ее обратиться за дополнительной терапией и даже найти психотерапевта не из тех, с тем она работала в прошлом, а того, который мог бы помочь разобраться с ее проблемами и стабилизировать ее мысли... Бритни пила, и это тоже повлияло на ее психику. Сэм хотел, чтобы она отказалась от алкоголя, так как это вызывает у нее перепады настроения. Он подозревал, что она также поддавалась искушению наркотиками", - сообщил инсайдер.

После пережитого Бритни с опаской относилась к медикаментам. А мужа обвиняла в том, что он хочет контролировать ее так же как и отец. В итоге Асгари не смог этого выносить и принял решение развестись. Мать Бритни уже осудила его за этот поступок, ведь он изначально знал, что она нездорова.

Бритни Спирс отказалась принимать лекарства после освобождения из-под опеки

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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс, Сэм Асгари

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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