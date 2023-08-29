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Основатель франшизы LASER LOVE о том, почему сейчас – лучшее время для женского бизнеса

Вчера, 19:20
Женская деловая активность в России достигла максимума.

Основатель франшизы LASER LOVE о том, почему сейчас – лучшее время для женского бизнеса
Сейчас появляется множество вариантов развития для женщин в бизнесе: открываются новые возможности и пути. Почему именно сейчас – лучшее время женщинам строить собственный бизнес, рассказала Кира Долгова, предприниматель, основатель федеральной сети клиник лазерной эпиляции и косметологии Laser Love, СЕО, ментор крупного и наставник малого бизнеса.

Если для предыдущих поколений предпринимателей были важны твердые навыки и умения, то сейчас впереди выступают мягкие — адаптивность, умение общаться, находить общий язык с партнерами, говорить с клиентам на их языке. Женщины более адаптивны, готовы развиваться и пробовать новое. «Мы делаем бизнес даже не столько ради денег, сколько из состояния любви к своему делу. Женщине важно нести пользу, видеть, что наш продукт приносит удовольствие и открывает новые возможности», — поделилась предприниматель Кира Долгова.

Что нужно женщине для успешного бизнеса

Женщине важно верить в себя, свой путь и бизнес. Это не про сверхэмоциональность и мифическую истеричность. Это про то, что женщины, благодаря своему состоянию, создают клиентроцентричный продукт. Такой, который передает нужные эмоции и смыслы покупателю. Ведь клиенты покупают не потому, что им нужна определенная вещь или услуга, они покупают эмоции. «Поэтому женский бизнес — он про вложение души, про заботу о своей аудитории и способности дать нужную им ценность», — настаивает предприниматель Кира Долгова.

Внутреннее состояние помогает женщине делать бизнес

Преимущество женщины в том, что она умеет фокусироваться на своем состоянии и эмоциях, у нее более развитая интуиция. В моменте она успевает обдумать решение и за какие-то секунды принять его.

«На внутреннее состояние может влиять что угодно, но эмоциями можно и нужно управлять. И женщина умеет это делать, — уверена предприниматель Кира Долгова. — Анализ собственного поведения, эмоций и чувств — важнейший навык лидера. Он помогает четко знать слабые и сильные стороны». Этот навык полезен и в бизнесе, когда необходимо быстро войти в состояние покоя и сфокусироваться на нужном результате. Несколько вопросов, например таких, «как я хочу, чтобы ситуация развивалась» или «что нужно сделать, чтобы развитие пошло так, как мне нужно» - и внутреннее состояние приходит в норму. А на поверхности появляется ответ на вопрос и дальнейший план действий.

Основатель франшизы LASER LOVE о том, почему сейчас – лучшее время для женского бизнеса


Вера в результат решает

Если женщина решает заняться бизнесом, то должна понимать, что первый человек, на которого она может опереться — это она сама. Сильная вера в успех помогает достичь результата. Конечно, сомнения и ошибки в бизнесе — обычные спутники любого предпринимателя, и если не поддаваться им, а следовать намеченному плану, то они не повлияют на результат. «По опыту скажу, что эти спутники, чаще всего, появляются в тот момент, когда ты выходишь на новый уровень. Это как будто проверка на прочность и истинность намерений. Проходишь проверку — получаешь бонусы», — добавляет предприниматель Кира Долгова.

Долой стереотипы

Женщины на руководящих должностях делают бизнес эффективнее. Это связано с тем, что мужчина смотрит на цифры: суммы затрат, прибыли. А для женщины важнее отношения внутри компании и с клиентами. Она сконцентрирована на создании новых рабочих мест, услуг, продуктов.

Время, когда предприниматель ассоциировался с таким крепким мужиком из 90-х ушло. Сейчас аудитории важно, что именно транслирует бизнес вовне, как он общается с клиентом, какие смыслы несет в жизнь, что поддерживает. А этим всем умеет превосходно, уверенно, мягко и ненавязчиво умеет заниматься женщина.

«Поэтому сейчас именно то время, когда женщина может создать успешный бизнес. Просто нужно верить в себя и делать то, что умеешь лучше остальных», — подводит итог основательница федеральной сети клиник лазерной эпиляции и косметологии Laser Love Кира Долгова.

Основатель франшизы LASER LOVE о том, почему сейчас – лучшее время для женского бизнеса

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Ключевые слова: Кира Долгова, предприниматель Кира Долгова

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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