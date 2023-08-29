Основатель франшизы LASER LOVE о том, почему сейчас – лучшее время для женского бизнеса

Анастасия Костенко рассказала, почему Дмитрий Тарасов улетел на Кипр без нее

Несколько дней назад Дмитрий Тарасов отправился на отдых без Анастасии Костенко, которая в свою очередь поехала в родной Сальск вместе с детьми.