ПОДБОРКА ЛУЧШИХ САЙТОВ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Из этого следует, чем быстрей вы изучите его, тем быстрей вы сможете претворить в жизнь свои планы, свои мечты и желания.
Это взлет по карьерной лестнице, это свободное общение в путешествиях, это разумное понимание известных художественных произведений в оригинале.
В связи с этим на просторах всемирной сети можно встретить множество всевозможных ресурсов, которые готовы помочь в изучении языка людям с различным уровнем языковых навыков. Рассмотрим некоторые ресурсы более подробнее.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ С BISTROENGLISH.COM
BistroEnglish.com - превосходный ресурс, который идеально подойдет тем, кто намерен добиться реальных успехов в изучении языка, но не желает превращать это в школьную рутину. Данный сайт позволит вам практически с нуля овладеть разговорным английским в увлекательном формате.
Здесь вы можете рассчитывать на:
● Разнообразную коллекцию материалов (видеозанятия, аудиоуроки статьи с советами);
● Комплексное обучение: курсы для детей и взрослых с любым уровнем английского от нуля до продвинутого;
● Наборы слов и ежедневных фраз;
● Удобные разговорники для путешествий;
● Прекрасную возможность изучать язык по фильмам и песням.
Успех сайта обусловлен тем, что русскоязычный преподаватель Оксана создает методики по изучению совместно с реальными носителями языка, поэтому вы не только сможете отработать произношение и научиться воспринимать иностранную речь на слух, но и избежите характерных ошибок, которые часто совершают русскоязычные ученики.
Ресурс направлен на обучение языку пользователей с разным уровнем языковых знаний.
LEARN ENGLISH BRITISH COUNCIL
Ресурс британского совета, который занимается развитием сотрудничества в таких сферах, как культура, искусство, образование. Посетив домашнюю страницу сайта, вы сразу же получаете возможность ознакомиться с новостями.
Ресурс богат учебным текстовым материалом на любой вкус. Однако, кроме этого здесь вы можете посмотреть различные видеоуроки и подкасты. Для начинающих этот сайт может быть сложноват, так как все материалы представлены исключительно на английском.
EASY WORLD OF ENGLISH
На ресурсе есть большое количество викторин, прохождение которых будет полезным в плане закрепления материала. Обучение вы можете выбрать в зависимости от уровня сложности и навыка, например:
● Написание;
● Грамматика;
● Чтение;
● Восприятие на слух.
CAMBRIDGE ENGLISH
На данном портале вы легко сможете подтянуть свои языковые навыки при помощи упражнений и игр. Да, сайт полностью на английском языке, что может полезным полезно, но новичкам будет сложно осваивать новый материал.
BBC LEARN ENGLISH
Ресурс принадлежит британской радиостанции BBC образовательного направления. Здесь вам помогут материалы для изучения лексики и грамматики. Правда данный ресурс также исключительно на английском, поэтому будет полезен больше тем, кто уже владеет им на определенном уровне.
Мы рассмотрели далеко не единственные сайты по изучению иностранных языков, но точно самые лучшие. Главное, это помнить, на каком бы ресурсе вы не остановили свой выбор, вам придется заранее набраться терпения, а также воспитать в себе самодисциплину, которая позволит не пропускать занятия и стабильно повышать свой уровень владения языком.
Благодаря интересному подходу BistroEnglish.com обучение будет максимально легким и увлекательным.
ПОДБОРКА ЛУЧШИХ САЙТОВ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Сегодня, 18:18
Буквально каждую минуту актуальность английского языка во всем мире неуклонно возрастает.
← Неженатый Алексей Воробьев заявил, чт...
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
Поделись с друзьями:
Автор фото: Пресс-служба
Поделись с друзьями:
Неженатый Алексей Воробьев заявил, что проводит ночи не в одиночестве Про личную жизнь 35-летнего Алексея Воробьева мало что известно.
Жена Дмитрия Тарасова посмеялась над его бывшей Ольгой Бузовой Семь лет назад состоялся громкий развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
Агата Муцениеце представила публике нового члена семьи 34-летняя актриса Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от бывшего мужа Павла Прилучного.
57-летняя певица Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику Вчера на YouTube-канале «Алена, блин!» вышло интервью с певицей Натальей Штурм.
Ксения Бородина оказалась под капельницей после скандала из-за сосисок в тесте 40-летняя телеведущая Ксения Бородина, кажется, попала под воздействие сглаза.
Брат принцессы Дианы выложил редкое детское фото с ней Вчера, 31 августа, состоялась годовщина со дня смерти принцессы Дианы.
Беременная актриса Ольга Кузьмина с сыном попала в аварию Беременная звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина вчера столкнулась с крупной неприятностью.
Раскритикованный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона 24-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради потерпела неудачу из-за съемок в провальном сериале «Кумир».
Гвинет Пэлтроу выложила фото с Кэмерон Диас без макияжа в день ее 51-летия В предпоследний день лета американская актриса Кэмерон Диас праздновала свой день рождения.