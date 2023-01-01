Как без проблем приобрести квартиру в любой точке мира?

Недвижимость по всему миру.
В каталоге агрегатора представлены варианты недвижимости, выставленной на продажу в различных странах мира. С помощью сервиса можно легко подобрать объект и в таких популярных локациях, как Таиланд, Турция, ОЭА, и в менее востребованных направлениях, например, африканских странах.
Агрегатор имеет удобную навигацию: пользователь устанавливает критерии поиска, и портал предоставляет варианты, удовлетворяющие запросу. В каталоге есть недвижимость на любой вкус: и квартиры, и виллы, и апартаменты. Сервис указывает удаленность от моря и основной инфраструктуры в регионе.
«Мы сделали все возможное, чтобы создать максимально комфортный для пользователя портал. Здесь все продумано так, чтобы вы могли найти подходящее жилье в считанные минуты», — рассказывает основатель MAVATO Михаил Митрофанов — предприниматель и инвестор с большим опытом.
Гарантия честных сделок
Мошенничество в сфере недвижимости сегодня не редкость, поэтому каждый покупатель стремится заручиться гарантией законности проведенной сделки. Поиск объектов с помощью этого агрегатора исключает подобные риски, поскольку все агенты и застройщики перед размещением объявления проходят многоуровневую проверку.
Кроме того, эксперты компании всегда готовы предоставить бесплатную консультацию, если у пользователей возникли вопросы. На портале регулярно публикуются материалы с обновлениями, касающимися правовой системы, валютных курсов и других важных нюансов.
Для инвестиций и не только
Многие люди рассматривают покупку недвижимости не только с целью вложений, но и для переезда в другую страну, получения ВНЖ и гражданства. В этом случае агрегатор поможет подобрать лучший вариант жилья в стране и проинформирует о тонкостях заключения сделки.
«Для каждого пользователя мы подбираем индивидуальные материалы для e-mail рассылки и публикуем в них сведения и нововведения, актуальные для интересующей его страны. Это позволяет нашим клиентам всегда оставаться в курсе событий и избегать многих ошибок в ходе получения ВНЖ, гражданства или при поиске управляющей компании», — рассказывает предприниматель Михаил Митрофанов.
Так что, MAVATO — ответственный помощник в поиске недвижимости. Сервис не только облегчает процесс, но и дает гарантию честности, предоставляет помощь экспертов, чтобы покупка прошла максимально быстро и с минимальными рисками.