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Как без проблем приобрести квартиру в любой точке мира?

Сегодня, 12:30
Своими знаниями поделился предприниматель и инвестор с большим опытом Михаил Митрофанов.

Как без проблем приобрести квартиру в любой точке мира?
Сегодня недвижимость приобретают не только для проживания, но и как выгодный объект для инвестиций. У желающих купить квартиру или дом есть огромный выбор вариантов по всему миру благодаря онлайн-агрегаторам. Но как понять, во что вложить деньги, и не стать жертвой мошенников? Например, воспользоваться сервисом MAVATO, который предлагает только проверенные объекты. Кроме того, вы всегда сможете задать вопрос эксперту.

Недвижимость по всему миру.

В каталоге агрегатора представлены варианты недвижимости, выставленной на продажу в различных странах мира. С помощью сервиса можно легко подобрать объект и в таких популярных локациях, как Таиланд, Турция, ОЭА, и в менее востребованных направлениях, например, африканских странах.

Агрегатор имеет удобную навигацию: пользователь устанавливает критерии поиска, и портал предоставляет варианты, удовлетворяющие запросу. В каталоге есть недвижимость на любой вкус: и квартиры, и виллы, и апартаменты. Сервис указывает удаленность от моря и основной инфраструктуры в регионе.

«Мы сделали все возможное, чтобы создать максимально комфортный для пользователя портал. Здесь все продумано так, чтобы вы могли найти подходящее жилье в считанные минуты», — рассказывает основатель MAVATO Михаил Митрофанов — предприниматель и инвестор с большим опытом.

Как без проблем приобрести квартиру в любой точке мира?


Гарантия честных сделок

Мошенничество в сфере недвижимости сегодня не редкость, поэтому каждый покупатель стремится заручиться гарантией законности проведенной сделки. Поиск объектов с помощью этого агрегатора исключает подобные риски, поскольку все агенты и застройщики перед размещением объявления проходят многоуровневую проверку.

Кроме того, эксперты компании всегда готовы предоставить бесплатную консультацию, если у пользователей возникли вопросы. На портале регулярно публикуются материалы с обновлениями, касающимися правовой системы, валютных курсов и других важных нюансов.

Для инвестиций и не только

Многие люди рассматривают покупку недвижимости не только с целью вложений, но и для переезда в другую страну, получения ВНЖ и гражданства. В этом случае агрегатор поможет подобрать лучший вариант жилья в стране и проинформирует о тонкостях заключения сделки.
«Для каждого пользователя мы подбираем индивидуальные материалы для e-mail рассылки и публикуем в них сведения и нововведения, актуальные для интересующей его страны. Это позволяет нашим клиентам всегда оставаться в курсе событий и избегать многих ошибок в ходе получения ВНЖ, гражданства или при поиске управляющей компании», — рассказывает предприниматель Михаил Митрофанов.

Так что, MAVATO — ответственный помощник в поиске недвижимости. Сервис не только облегчает процесс, но и дает гарантию честности, предоставляет помощь экспертов, чтобы покупка прошла максимально быстро и с минимальными рисками.

Как без проблем приобрести квартиру в любой точке мира?

← Катя Лель дала едкий комментарий отно...

Автор: Lili

Автор фото: скрин

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