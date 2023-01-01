Елена Павлюченко поразила своим ярким образом на «Вишня Party»

В этом году вечеринка блогеров «Вишня Party» собрала в модном пространстве Arbat 21 рекордное количество гостей. Больше тысячи инфлюенсеров и просто известных людей пришли, чтобы узнать, кто в этом году стал лучшим из лучших.Среди гостей была и эксперт по работе с бессознательным и создательница нейроакадемии и трансформационной игры «Нейромания» Елена Павлюченко. Правда, заслуги и необычные проекты Павлюченко в этом году не были отмечены номинациями на премию «Вишня», но она только начала свой путь и у неё, однозначно, все еще впереди.Тем не менее, яркий образ Елены не дал ей потеряться среди прочих гостей. Она выделялась среди них ярким эффектным образом и её насыщенно-красный топ прекрасно сочетался с ботфортами и убранными в высокий хвост волосами. Так что, вниманием собравшихся фотографов, а тем более других блогеров, она точно не была обделена.