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Елена Павлюченко поразила своим ярким образом на «Вишня Party»

Сегодня, 14:57
Это закрытое мероприятие для блогеров состоялось уже в третий раз.

Елена Павлюченко поразила своим ярким образом на «Вишня Party»
В этом году вечеринка блогеров «Вишня Party» собрала в модном пространстве Arbat 21 рекордное количество гостей. Больше тысячи инфлюенсеров и просто известных людей пришли, чтобы узнать, кто в этом году стал лучшим из лучших.

Среди гостей была и эксперт по работе с бессознательным и создательница нейроакадемии и трансформационной игры «Нейромания» Елена Павлюченко. Правда, заслуги и необычные проекты Павлюченко в этом году не были отмечены номинациями на премию «Вишня», но она только начала свой путь и у неё, однозначно, все еще впереди.

Елена Павлюченко поразила своим ярким образом на «Вишня Party»


Тем не менее, яркий образ Елены не дал ей потеряться среди прочих гостей. Она выделялась среди них ярким эффектным образом и её насыщенно-красный топ прекрасно сочетался с ботфортами и убранными в высокий хвост волосами. Так что, вниманием собравшихся фотографов, а тем более других блогеров, она точно не была обделена.

Елена Павлюченко поразила своим ярким образом на «Вишня Party»

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Ключевые слова: Елена Павлюченко

Количество просмотров: 598
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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