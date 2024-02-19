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Психолог Юлия Ивлиева рассказала, как и почему начала заниматься благотворительностью

Сегодня, 11:21
Для многих из нас благотворительность начинается с внутреннего желания помочь.

Психолог Юлия Ивлиева рассказала, как и почему начала заниматься благотворительностью
У Юлии Ивлиевой это чувство возникло в результате общения с разными людьми в своей профессиональной деятельности. Как говорит сама эксперт, чем больше она работала с людьми и понимала их истории, тем сильнее ощущала потребность делать что-то полезное и значимое для общества.

С чего все началось

Тема благотворительности поднялась еще прошлым летом. За ней стояло и стоит желание помочь, принести что-то доброе и светлое, поделиться частью дохода с теми, кому это необходимо.

«Мы начали с моего родного города Серпухова, школы №5, где я училась с 1-го по 11-ый класс», - пояснила Юлия Ивлиева.

Хотелось, чтобы у детей появились качественные книги, интересная художественная литература. С этим предложением вышли на местную администрацию. Только так и стоит решать подобные вопросы — не покупать то, что хочется самим, а обеспечивать необходимым.

Оказалось, что местным школам не помешают новые учебники. Потому Юлия Ивлиева закупила учебную литературу во все 20 школ города Серпухова общим количеством 26 740 штук. Также закупили художественную литературу для библиотек города — 7 580 штук.

Своей родной школе №5 Юлия решила помочь по полной программе: обновляет не только книги, но и парты, школьное и спортивное оборудование. Еще до наступления зимы удалось сделать большую часть работы, в феврале школе будут переданы парты, весной поменяют покрытие на стадионе.

«Все работы обязательно согласовали с администрацией школы, получили разрешение городских властей. Они рекомендуют подрядные организации, рассказывают, какие работы или материалы нужны в первую очередь. После этого мы сформировали заказ, отправили на производство или в издательство, если речь идет о книгах», - поясняет Юлия Ивлиева.

Чтобы все было законно, важно получить разрешение городской администрации, заключить договор с администрацией школы, с производством или издательством. Книги, учебники и оборудование школе передаются по договору дарения.

«Я работаю в сфере онлайн-образования, потому очень хорошо понимаю важность качественного обучения. Испытываю благодарность своим учителям, наставникам», - признается Юлия Ивлиева.

Психолог Юлия Ивлиева рассказала, как и почему начала заниматься благотворительностью


Экология — это важно

В свой день рождения, 10 января, Юлия сделала вклад в экологию. Она внесла деньги на счет благотворительной компании, которая занимается восстановлением экосистемы по всей планете — посадкой деревьев, очисткой рек, корректной переработкой мусора.

«Посадили 5000 деревьев, чему я очень рада. Также заключили договор с местной компанией, которая высадит лес с 1 по 25 мая в Ульяновской области», - отмечает Юлия Ивлиева.

Психолог Юлия Ивлиева рассказала, как и почему начала заниматься благотворительностью


Почувствовать силу рода, помогать людям

Очень ценно помогать людям напрямую, отмечает Юлия. Эксперт приняла участие в проекте благотворительного Фонда «Большая перемена», который занимается адаптацией выпускников сиротских приютов, помогает им получить образование, устроиться в жизни.

Одним из лотов аукциона была встреча с Юлией Ивлиевой, за которую участница мероприятия заплатила 350 тысяч рублей. Все они направились на счета Фонда.

«Все больше хочу помогать своим родным местам. Одним из них стала моя родная деревня Савино, в Тульской области. Мои предки жили здесь с 1700 года, я видела документы, записи в метриках», - делится Юлия.

В этом случае также зашли через местную администрацию, выступили с инициативой восстановить дорогу в село. Заключили договор с подрядчиком. Большая часть строительных работ уже выполнена, весной они завершатся.

«Как приятно видеть благодарность людей, с которыми ты делишься. Вначале многие из них удивляются, даже теряются и не верят в помощь. А потом искренне благодарят. Это так трогательно и важно для меня», - рассказывает Юлия Ивлиева.

Психолог Юлия Ивлиева рассказала, как и почему начала заниматься благотворительностью

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Ключевые слова: Психолог Юлия Ивлиева

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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