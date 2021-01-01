Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Анастасия Ивлеева откровенно положила глаз на двадцатилетнего актера Марка Эйдельштейна

Сегодня, 13:22
Вместе с Марком Настя снималась в фильме «Монастырь».

Анастасия Ивлеева откровенно положила глаз на двадцатилетнего актера Марка Эйдельштейна
Тогда она предстала перед ним и перед всей Россией во всей своей красе, а сейчас очень похоже, что Анастасия Вячеславовна Узенюк (в девичестве Ивлеева) имеет виды на восходящую звезду отечественного кинематографа.

И, наверное, нет ничего удивительного в том, что 31-летней разведеной женщине приглянулся такой красавчик.

Анастасия Ивлеева откровенно положила глаз на двадцатилетнего актера Марка Эйдельштейна


Уроженцу Нижнего Новгорода Марку Эйдельштейну 20 лет, и он прекрасно образован. Марк в совершенстве владеет английским, а также может пообщаться на немецком и китайском языках. А еще он поет, танцует, играет на скрипке, фортепиано и увлекается футболом, баскетболом, единоборствами конкуром и фехтованием. Ну, просто находка, а не мужчина.

Так вот, надо полагать, что съемки с этим идеальным представителем мужского пола, явно не оставили равнодушной Анастасию и на днях в её сторис появилась его фоточка.

Анастасия Ивлеева откровенно положила глаз на двадцатилетнего актера Марка Эйдельштейна


А спустя совсем немного времени она игриво поделилась с поклонниками своими планами: «Хочу влюбиться что ли».
Любопытно, что в комментариях на это сразу отреагировал её хороший знакомый и близкий друг её бывшего мужа Элджея музыкант Rock Boy Cherry, заметив, что, по его мнению, все это уже случилось.
«Мне кажется, уже», - написал он в ленте Насти.

Анастасия Ивлеева откровенно положила глаз на двадцатилетнего актера Марка Эйдельштейна


Ну, а потому всем сразу вспомнился красавчик Марк Эйдельштейн, который вполне может вписаться в любовные планы Анастасии.
Конечно, сложно сказать, как ему видится перспектива долгосрочных отношений с женщиной, типа Анастасии Ивлеевой, но замутить сейчас «тайный романчик» для популяризации своей персоны вполне можно.

Анастасия Ивлеева откровенно положила глаз на двадцатилетнего актера Марка Эйдельштейна

← Кристина Асмус отправилась в романтич...

Ключевые слова: Анастасия Ивлеева, Марк Эйдельштейн

Количество просмотров: 2 509
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Анастасия Ивлеева рассказала о своей самой дорогой покупке
Ольга Бузова заявила, что Ивлеева - её поклонница
Анастасия Ивлеева высказалась о расставании с Элджеем
Модель Зара Кинг предстала во всей красе на обложке L’Officiel Hommes
Жена Ильи Соболева высказалась о Павле Прилучном Быть актером не так легко, как может показаться.
Зачем Никита Пресняков сменил в Америке имя Сейчас о внуке Аллы Пугачевой пишут американские газеты.
Дочь Заворотнюк впервые рассказала о муже, с которым вместе 8 лет Похоже, что любовь сильная и надолго.
Ларису Гузееву опять заметили в миграционном отделе города Хайфа В последний год многие вспомнили о своих предках.
"Волшебства не было": Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с Алексеем Воробьевым Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев расстались более десяти лет назад.
Джиджи Хадид появилась на снимках новой яркой коллекции Self-Portrait Выглядит девушка эффектно, даже с минимум косметики на лице.
Анастасия Ивлеева откровенно положила глаз на двадцатилетнего актера Марка Эйдельштейна Вместе с Марком Настя снималась в фильме «Монастырь».
Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие с Романом Евдокимовым Свой роман с Романом Евдокимовым, Кристина Асмус «рассекретила» сама.
Ида Галич тайно встречается с блогером Стасом Круглицким В этот раз Ида Галич и Стас ПростоКласс вместе отдыхали в СПА салоне.
Александр Молочников прокомментировал увольнение Лии Ахеджаковой из театра Коллеги не стали отмалчиваться.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.