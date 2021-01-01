Анастасия Ивлеева откровенно положила глаз на двадцатилетнего актера Марка Эйдельштейна

Тогда она предстала перед ним и перед всей Россией во всей своей красе, а сейчас очень похоже, что Анастасия Вячеславовна Узенюк (в девичестве Ивлеева) имеет виды на восходящую звезду отечественного кинематографа.И, наверное, нет ничего удивительного в том, что 31-летней разведеной женщине приглянулся такой красавчик.Уроженцу Нижнего Новгорода Марку Эйдельштейну 20 лет, и он прекрасно образован. Марк в совершенстве владеет английским, а также может пообщаться на немецком и китайском языках. А еще он поет, танцует, играет на скрипке, фортепиано и увлекается футболом, баскетболом, единоборствами конкуром и фехтованием. Ну, просто находка, а не мужчина.Так вот, надо полагать, что съемки с этим идеальным представителем мужского пола, явно не оставили равнодушной Анастасию и на днях в её сторис появилась его фоточка.А спустя совсем немного времени она игриво поделилась с поклонниками своими планами: «Хочу влюбиться что ли».Любопытно, что в комментариях на это сразу отреагировал её хороший знакомый и близкий друг её бывшего мужа Элджея музыкант Rock Boy Cherry, заметив, что, по его мнению, все это уже случилось.«Мне кажется, уже», - написал он в ленте Насти.Ну, а потому всем сразу вспомнился красавчик Марк Эйдельштейн, который вполне может вписаться в любовные планы Анастасии.Конечно, сложно сказать, как ему видится перспектива долгосрочных отношений с женщиной, типа Анастасии Ивлеевой, но замутить сейчас «тайный романчик» для популяризации своей персоны вполне можно.