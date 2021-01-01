Джиджи Хадид появилась на снимках новой яркой коллекции Self-Portrait

В сентябре 2020 года популярная модель Джиджи Хадид впервые стала мамой. На свет появилась девочка. Но при этом полностью в процесс воспитания ребёнка она не стала углубляться, возобновив работу на подиуме почти сразу после того, как пришла в дородовую форму.Быстрому похудению, по словам близких модели, способствовал стресс, который пережила девушка. После рождения дочери, осенью 2021 года 26-летняя Джиджи Хадид рассталась с отцом ребёнка, 28-летним Зейном Маликом. Поговаривали, что разрыв произошел на фоне громкого скандала. Мама модели Иоланда Хадид обвинила возлюбленного своей дочери в домашнем насилии. По ее словам, певец ударил девушку, что стало последней каплей терпения Джиджи, которая и без того была под постоянным гнётом мужчины, долгое время скрывая это.Сейчас заметно, что от беременного животика не осталось и следа. Джиджи удалось скинуть лишние килограммы, как будто их и не было.Тут стоит отметить, что и во время беременности, Джиджи удавалось скрывать интересное положение, которое было рассекречено только в третьем триместре.Факт того, что блондинка готова к работе, ещё раз могут подтвердить снимки Хадид, сделанные для рекламы лондонского бренда одежды Self-Portrait, который на днях представил новую рекламную кампанию сезона весна-лето 2023.Автором фотографий выступил небезызвестный мастер Тайрон Лебон.Съемки были организованы в Нью-Йорке.