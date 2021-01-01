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Джиджи Хадид появилась на снимках новой яркой коллекции Self-Portrait

Сегодня, 14:19
Выглядит девушка эффектно, даже с минимум косметики на лице.

Джиджи Хадид появилась на снимках новой яркой коллекции Self-Portrait
В сентябре 2020 года популярная модель Джиджи Хадид впервые стала мамой. На свет появилась девочка. Но при этом полностью в процесс воспитания ребёнка она не стала углубляться, возобновив работу на подиуме почти сразу после того, как пришла в дородовую форму.

Джиджи Хадид появилась на снимках новой яркой коллекции Self-Portrait


Быстрому похудению, по словам близких модели, способствовал стресс, который пережила девушка. После рождения дочери, осенью 2021 года 26-летняя Джиджи Хадид рассталась с отцом ребёнка, 28-летним Зейном Маликом. Поговаривали, что разрыв произошел на фоне громкого скандала. Мама модели Иоланда Хадид обвинила возлюбленного своей дочери в домашнем насилии. По ее словам, певец ударил девушку, что стало последней каплей терпения Джиджи, которая и без того была под постоянным гнётом мужчины, долгое время скрывая это.

Сейчас заметно, что от беременного животика не осталось и следа. Джиджи удалось скинуть лишние килограммы, как будто их и не было.

Тут стоит отметить, что и во время беременности, Джиджи удавалось скрывать интересное положение, которое было рассекречено только в третьем триместре.

Факт того, что блондинка готова к работе, ещё раз могут подтвердить снимки Хадид, сделанные для рекламы лондонского бренда одежды Self-Portrait, который на днях представил новую рекламную кампанию сезона весна-лето 2023.

Джиджи Хадид появилась на снимках новой яркой коллекции Self-Portrait


Автором фотографий выступил небезызвестный мастер Тайрон Лебон.

Съемки были организованы в Нью-Йорке.

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Ключевые слова: Джиджи Хадид

Количество просмотров: 1 391
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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