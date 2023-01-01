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Популярный блогер сделал предложение руки и сердца Полине Гагариной

Вчера, 15:52
Уже второй раз за последние пол года певицу зовут замуж.

Популярный блогер сделал предложение руки и сердца Полине Гагариной
Несколько дней назад певице Полине Гагариной снова предложили пойти под венец, однако с ответом популярная исполнительница пока не спешит и продолжает хранить молчание.

Популярный блогер сделал предложение руки и сердца Полине Гагариной


В жены 36-летнюю Полину захотел взять 26-летний блогер, актер и комик Роман Каграманов, который известен не только по смешным роликам в социальных сетях, но и по проектам «Богиня шоппинга», «Мистер Х» и «Трэвел-баттл». Он позвал певицу замуж еще в День космонавтики, 12 апреля, однако Полина пока его игнорирует.

Популярный блогер сделал предложение руки и сердца Полине Гагариной


Поклонникам только и остается, что гадать, чем же был продиктован внезапный порыв Каграманова. То ли блогер на самом деле хотел заполучить Полину в жены, то ли его вынудили это сделать предприимчивые подписчики. Возможно, все дело в том, что на самом деле это было лишь заданием в рамках его нового шоу «А что дальше?». По правилам которого пользователи в прямом смысле этого слова управляют действиями блогера и дают задания разной степени сложности.

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Ключевые слова: Полина Гагарина, Роман Каграманов, olganews

Количество просмотров: 4 537
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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