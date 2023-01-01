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Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в рекламе пришедшего на смену Zara бренда Maag

Вчера, 18:20
Девушка не только модель, но и популярный блогер.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в рекламе пришедшего на смену Zara бренда Maag
Российская модель Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова, стала героиней рекламной кампании марки Maag, которая пришла в Россию на смену бренда Zara.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в рекламе пришедшего на смену Zara бренда Maag


24-летняя манекенщица опубликовала новый кадр на своей странице в социальных сетях, на котором она позирует на фоне моря в облегающем фигуру платье с высоким воротом. Также это же фото сейчас размещено на главной странице сайта компании.

«Новая Zara скоро откроется в Москве», — подписала пост девушка.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в рекламе пришедшего на смену Zara бренда Maag


Дочь теннисиста Алеся Кафельникова является не только успешной моделью, но и популярным блогером в социальных сетях. На девушку подписано более 500 тысяч человек, а ее фото в промо кампании Maag набрали почти 7 тысяч лайков. Многие подписчики остались в восторге от образа красавицы и пожелали такой же наряд на летний сезон.

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Ключевые слова: Алеся Кафельникова, Евгений Кафельников, olganews

Количество просмотров: 4 238
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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