Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в рекламе пришедшего на смену Zara бренда Maag

Российская модель Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова, стала героиней рекламной кампании марки Maag, которая пришла в Россию на смену бренда Zara.24-летняя манекенщица опубликовала новый кадр на своей странице в социальных сетях, на котором она позирует на фоне моря в облегающем фигуру платье с высоким воротом. Также это же фото сейчас размещено на главной странице сайта компании.«Новая Zara скоро откроется в Москве», — подписала пост девушка.Дочь теннисиста Алеся Кафельникова является не только успешной моделью, но и популярным блогером в социальных сетях. На девушку подписано более 500 тысяч человек, а ее фото в промо кампании Maag набрали почти 7 тысяч лайков. Многие подписчики остались в восторге от образа красавицы и пожелали такой же наряд на летний сезон.