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Ида Галич взяла паузу в отношениях с нынешним бойфрендом

Сегодня, 15:56
Блогер, а ныне ведущая собственного шоу на Youtube Ида Галич поделилась подробностями своей личной жизни. Имя избранника Ида не раскрывает, но говорит о том, что в данный момент её сердце свободно.

Ида Галич взяла паузу в отношениях с нынешним бойфрендом
Если быть точнее, то в их отношениях с возлюбленным - передышка.

"Прошла неделя, как мы решили взять паузу в отношениях с бывшим молодым человеком. Смешно звучит, я знаю. Мы встречались полгода, а вот уже почти год «не встречаемся». Причем «не встречались» мы круче, чем встречались. Никаких обязательств, никакой ответственности и взглядов в будущее, но все время где-то рядом. Скажу честно, я пережила это будто еще одно расставание. Поплакала, попереживала, послушала Асти. Классика",

- сетует Галич на неудачи на любовном фронте.

Ида Галич взяла паузу в отношениях с нынешним бойфрендом


Фолловеры же придерживаются мнения о том, что, если в данный момент Ида говорит о паузе, а не сразу "сжигает все мосты", это может означать лишь одно - полностью разрывать отношения с этим самым молодым человеком она не хочет, а значит ещё есть шанс на возобновление романа.

Напомним, что Ида уже была замужем. Их брак с Аланом Басиевым длился два года.

Ида Галич взяла паузу в отношениях с нынешним бойфрендом


За это время Галич родила сына Леона, в котором души не чает.

Ида отмечает, - развод произошёл по её инициативе, хотя попытки спасти брак были. Алан не был тираном, не бил, не изменял, просто так сложились обстоятельства.

← Анастасия Решетова прокомментировала...

Ключевые слова: Ида Галич

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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