Ида Галич взяла паузу в отношениях с нынешним бойфрендом

Если быть точнее, то в их отношениях с возлюбленным - передышка."Прошла неделя, как мы решили взять паузу в отношениях с бывшим молодым человеком. Смешно звучит, я знаю. Мы встречались полгода, а вот уже почти год «не встречаемся». Причем «не встречались» мы круче, чем встречались. Никаких обязательств, никакой ответственности и взглядов в будущее, но все время где-то рядом. Скажу честно, я пережила это будто еще одно расставание. Поплакала, попереживала, послушала Асти. Классика",- сетует Галич на неудачи на любовном фронте.Фолловеры же придерживаются мнения о том, что, если в данный момент Ида говорит о паузе, а не сразу "сжигает все мосты", это может означать лишь одно - полностью разрывать отношения с этим самым молодым человеком она не хочет, а значит ещё есть шанс на возобновление романа.Напомним, что Ида уже была замужем. Их брак с Аланом Басиевым длился два года.За это время Галич родила сына Леона, в котором души не чает.Ида отмечает, - развод произошёл по её инициативе, хотя попытки спасти брак были. Алан не был тираном, не бил, не изменял, просто так сложились обстоятельства.