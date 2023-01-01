Жена Александра Малинина Эмма рассказала про совместный отдых с детьми

Ее возлюбленным стал британец по имени Зак, с которым девушка знакома уже несколько лет.Звездная дочка пока не раскрывает подробности предстоящей свадьбы. Однако это делает ее мама - Эмма Малинина. На странице личного блога супруга народного артиста рассказала о том, как их семья проводит летние дни. По словам женщины, у них есть традиция посещать Италию, а именно Форте-деи-Марми. Именно там провели свой первый отдых двойняшки Фрол и Устинья. С тех пор они договорились приезжать на этот курорт каждый год.В этот раз к ним присоединился и избранник дочери.«В этом году у нас пополнение — Устинья приехала со своим женихом (и котиком), а чуть позже к нам присоединилась его семья. Ребята приятно взволнованы, готовятся к свадьбе», — рассказала жена артиста.По ее словам, она невероятно рада, что семья проводит время вместе. Особенно перед свадьбой, когда нужно обсудить все детали и при необходимости помочь советом.