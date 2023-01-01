Уехавшая из России Мария Миронова рассказала, почему везде берет с собой сына

В путешествие дочь народного артиста Андрея Миронова отправилась со своим 3-летним сыном Федором.Артистка призналась, что на отдыхе может позволить себе все, что запрещала ранее. Это в основном касается вкусных и разнообразных блюд. По словам Марии, «Италия - страна не для аскез».Свои рассуждения актриса сопроводила фотографией с маленьким Федором.Миронова призналась поклонникам, что контента без ребенка от нее можно не ждать, так как она практически не расстается с сыном.«Я мама — 24/7. Любая отлучка не рассматривается. Даже в душ и т.д. Няня, в присутствии мамы, не рассматривается тоже. Так что одиночных фото не будет», — пояснила она.Фолловеры актрисы оставили множество приятных слов для Марии и ее сына. Некоторые даже сравнили мальчика с его легендарным дедушкой.