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Уехавшая из России Мария Миронова рассказала, почему везде берет с собой сына

Сегодня, 13:02
50-летняя актриса Мария Миронова сейчас находится на курорте в Италии.

Уехавшая из России Мария Миронова рассказала, почему везде берет с собой сына


В путешествие дочь народного артиста Андрея Миронова отправилась со своим 3-летним сыном Федором.

Артистка призналась, что на отдыхе может позволить себе все, что запрещала ранее. Это в основном касается вкусных и разнообразных блюд. По словам Марии, «Италия - страна не для аскез».

Свои рассуждения актриса сопроводила фотографией с маленьким Федором.

Уехавшая из России Мария Миронова рассказала, почему везде берет с собой сына


Миронова призналась поклонникам, что контента без ребенка от нее можно не ждать, так как она практически не расстается с сыном.

«Я мама — 24/7. Любая отлучка не рассматривается. Даже в душ и т.д. Няня, в присутствии мамы, не рассматривается тоже. Так что одиночных фото не будет», — пояснила она.

Уехавшая из России Мария Миронова рассказала, почему везде берет с собой сына


Фолловеры актрисы оставили множество приятных слов для Марии и ее сына. Некоторые даже сравнили мальчика с его легендарным дедушкой.

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Ключевые слова: Мария Миронова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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