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Клава Кока призналась, что нашла любовь на шоу «Сердце Клавы»

Сегодня, 14:12
Меньше месяца назад пресс-служба телеканала «Пятница!» сообщила о съемках нового реалити-шоу «Сердце Клавы».

Клава Кока призналась, что нашла любовь на шоу «Сердце Клавы»
По названию проекта можно догадаться, что речь пойдет о поиске возлюбленного для 26-летней Клавы Коки (Клавдии Высоковой).

Накануне певица на странице в своих социальных сетях сообщила поклонникам, что, кажется, нашла свою половинку. Однако всеми остальными подробностями она пообещала поделиться уже после того, как реалити-шоу выйдет в эфир.

Клава Кока призналась, что нашла любовь на шоу «Сердце Клавы»


«Я не верила, что так бывает, но на проекте я пережила весь спектр эмоций, и вопреки всем «это же постанова», «все приходят за пиаром», «судьбу на шоу не встретишь» и т.д., я сейчас выкладываю этот пост, обнимая свою вторую половинку», — сообщила артистка.

Клавдия сопроводила свой пост снимком с предполагаемым мужчиной. Они сделали фотографию своих теней на пляже.

Клава Кока призналась, что нашла любовь на шоу «Сердце Клавы»


Реалити-шоу «Сердце Клавы» стартует на телеканале «Пятница!» в конце августа. Ведущими проекта стали сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

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Ключевые слова: Клава Кока, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Клава Кока призналась, что нашла любовь на шоу «Сердце Клавы» Меньше месяца назад пресс-служба телеканала «Пятница!» сообщила о съемках нового реалити-шоу «Сердце Клавы».
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