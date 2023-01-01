Клава Кока призналась, что нашла любовь на шоу «Сердце Клавы»

По названию проекта можно догадаться, что речь пойдет о поиске возлюбленного для 26-летней Клавы Коки (Клавдии Высоковой).Накануне певица на странице в своих социальных сетях сообщила поклонникам, что, кажется, нашла свою половинку. Однако всеми остальными подробностями она пообещала поделиться уже после того, как реалити-шоу выйдет в эфир.«Я не верила, что так бывает, но на проекте я пережила весь спектр эмоций, и вопреки всем «это же постанова», «все приходят за пиаром», «судьбу на шоу не встретишь» и т.д., я сейчас выкладываю этот пост, обнимая свою вторую половинку», — сообщила артистка.Клавдия сопроводила свой пост снимком с предполагаемым мужчиной. Они сделали фотографию своих теней на пляже.Реалити-шоу «Сердце Клавы» стартует на телеканале «Пятница!» в конце августа. Ведущими проекта стали сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.