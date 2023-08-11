Валерий Пономаренко прокомментировал слухи о борьбе за наследство покойного брата-близнеца

Он и его брат-близнец Валерий были неразлучны как на сцене, так и в жизни. Однако после смерти одного участника дуэта началась дележка имущества.Жена Александра Анна через несколько месяцев после его кончины от рака появилась на телевидении и заявила, что от Валерия не было никакой помощи, хотя раньше она говорила об обратном. Женщина рассказала о том, что он и его мама буквально встали в очередь за наследством. И даже после благотворительного концерта Валерий забирал себе крупную сумму денег.«Он не принимал участия в расходах на лечение, говорил о своих проблемах и будто не понимал, в каком состоянии Саша», — говорила она в студии.Сам Валерий все это время хранил молчание и никак не комментировал слова Анны. Однако, видимо, его терпение лопнуло, и он решил рассказать журналистам издания kp.ru о том, как все было на самом деле.«Это вранье. Я ни на что не претендую. И все, что мог, давал на лечение брата. Остались долги и у нее, и у меня. Сумму я не буду называть», — подчеркнул Пономаренко.По словам юмориста, Анна действительно просила у него деньги, но он не мог ничем помочь, так как сам находился в долгах.