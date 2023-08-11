Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Валерий Пономаренко прокомментировал слухи о борьбе за наследство покойного брата-близнеца

Сегодня, 12:50
В декабре прошлого года скончался юморист Александр Пономаренко.

Валерий Пономаренко прокомментировал слухи о борьбе за наследство покойного брата-близнеца
Он и его брат-близнец Валерий были неразлучны как на сцене, так и в жизни. Однако после смерти одного участника дуэта началась дележка имущества.

Жена Александра Анна через несколько месяцев после его кончины от рака появилась на телевидении и заявила, что от Валерия не было никакой помощи, хотя раньше она говорила об обратном. Женщина рассказала о том, что он и его мама буквально встали в очередь за наследством. И даже после благотворительного концерта Валерий забирал себе крупную сумму денег.

Валерий Пономаренко прокомментировал слухи о борьбе за наследство покойного брата-близнеца


«Он не принимал участия в расходах на лечение, говорил о своих проблемах и будто не понимал, в каком состоянии Саша», — говорила она в студии.

Сам Валерий все это время хранил молчание и никак не комментировал слова Анны. Однако, видимо, его терпение лопнуло, и он решил рассказать журналистам издания kp.ru о том, как все было на самом деле.

«Это вранье. Я ни на что не претендую. И все, что мог, давал на лечение брата. Остались долги и у нее, и у меня. Сумму я не буду называть», — подчеркнул Пономаренко.

Валерий Пономаренко прокомментировал слухи о борьбе за наследство покойного брата-близнеца


По словам юмориста, Анна действительно просила у него деньги, но он не мог ничем помочь, так как сам находился в долгах.

← 28-летняя певица Elvira T вышла замуж за му...

Ключевые слова: Валерий Пономаренко, Анна Пономаренко, olganews

Количество просмотров: 767
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Валерий Меладзе рассказал о финансовых проблемах
"В состоянии поверхностного оглушения": Валерий Гарлакин вышел из комы
Валерий Меладзе прокомментировал обвинения Ани Лорак в адрес его брата
Валерий Меладзе прокомментировал грядущее пополнение в семье
Вдова Валентина Юдашкина Марина поделилась новым снимком с отдыха В начале мая этого года 64-летняя Марина Юдашкина похоронила любимого мужа.
Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем Возлюбленная актера Александра Петрова удивила общественность новой фотографией.
Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото Больше месяца назад 64-летняя певица Мадонна оказалась в больнице.
Валерий Пономаренко прокомментировал слухи о борьбе за наследство покойного брата-близнеца В декабре прошлого года скончался юморист Александр Пономаренко.
28-летняя певица Elvira T вышла замуж за музыканта Александра Гречаника Осенью прошлого года певица Elvira T (настоящее имя - Эльвира Тугушева) получила предложение руки и сердца.
Виктория Боня устроила фотосессию с 11-летней дочерью Анджелиной 43-летняя экс-ведущая телестройки «Дом-2» воспитывает 11-летнюю дочь Анджелину.
Супруга Стаса Михайлова Инна показала трогательное фото двухмесячной внучки В мае этого года в семье эстрадного исполнителя Стаса Михайлова произошло радостное событие.
25-летняя Сидни Суини прокомментировала слухи о новом романе с актером Американская актриса Сидни Суини помолвлена с бизнесменом Джонатаном Давино.
59-летняя певица Вика Цыганова продемонстрировала фигуру в купальнике Осенью этого года звезде 90-х Вике Цыгановой исполнится 60 лет.
Сына Михаила Ефремова выписали из больницы Полтора месяца назад сын Михаила Ефремова выпал из окна и получил тяжелые травмы.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.