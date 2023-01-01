Светлана Бондарчук ответила на критику

На ее страничке в соцсети в связи с этим помимо поздравлений появилось множество негативных комментариев. Пользователи соцсети заявили, что Светлана отдала больную ДЦП дочь отцу, а сама "купила" себе нового ребенка. Другие припомнили, что последние полгода супруги активно путешествовали, с кем же был все это время малыш - непонятно.Бондарчук, устав от критики, обратилась к подписчикам. Она заявила, что не против здравой критики, но оскорблять себя не позволит."Все, кто будет писать мне нравоучения о том, как мне жить мою жизнь или воспитывать моих детей, будут сразу же отправляться редактором страницы в бан. То же самое будет случаться с теми, кто подобные комментарии лайкает. Так что не напрягайтесь, я даже не увижу ваши попытки донести до меня свои ценные суждения. Можете смело создать отдельный чат и обсуждать в нем меня, моих детей и кого угодно еще, в любых выражениях. Но у себя на странице я это видеть не хочу. Потому что не хочу омрачать тот светлый период, который переживаю сейчас", - написала Светлана.Она заявила, что если не показывает детей в соцсети, это не значит, что их нет рядом.