Марсель рассказал о романе с Ириной Дубцовой

Они не скрывали свои отношения, путешествовали вместе и делились совместными снимками. Но идиллия была весьма короткой."Если вы хотите услышать от первого лица, могу сказать: на самом деле все было круто! Ира, конечно, взрослая тетя, охомутала маленького мальчика (смеется). Мы классно проводили время — катались по России, давали совместные концерты, тусовались за границей, летали туда, куда нам хотелось все эти 4-5 месяцев наших отношений", - рассказал Марсель.Он уверяет, что девятилетняя разница в возрасте их не пугала. А вот стремительное развитие отношений спугнуло музыканта."Стала появляться какая-то излишняя привязанность, к которой мы не были готовы. Я был молодым парнем, которому хотелось просто жить моментом... Ну, у кого-то может и были чувства", - признался мужчина.Сейчас Ирина редко комментирует личную жизнь, недавно признавалась, что она одинока. Мужчины часто пугаются ее публичности и чувствуют себя неуверенно рядом с успешной женщиной.