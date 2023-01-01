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Марсель рассказал о романе с Ириной Дубцовой

Сегодня, 17:27
Восемь лет назад Ирина Дубцова закрутила роман с молодым продюсером, зазывающим себя Марсель.

Марсель рассказал о романе с Ириной Дубцовой
Они не скрывали свои отношения, путешествовали вместе и делились совместными снимками. Но идиллия была весьма короткой.

"Если вы хотите услышать от первого лица, могу сказать: на самом деле все было круто! Ира, конечно, взрослая тетя, охомутала маленького мальчика (смеется). Мы классно проводили время — катались по России, давали совместные концерты, тусовались за границей, летали туда, куда нам хотелось все эти 4-5 месяцев наших отношений", - рассказал Марсель.

Марсель рассказал о романе с Ириной Дубцовой


Он уверяет, что девятилетняя разница в возрасте их не пугала. А вот стремительное развитие отношений спугнуло музыканта.
"Стала появляться какая-то излишняя привязанность, к которой мы не были готовы. Я был молодым парнем, которому хотелось просто жить моментом... Ну, у кого-то может и были чувства", - признался мужчина.

Сейчас Ирина редко комментирует личную жизнь, недавно признавалась, что она одинока. Мужчины часто пугаются ее публичности и чувствуют себя неуверенно рядом с успешной женщиной.

Марсель рассказал о романе с Ириной Дубцовой

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Ключевые слова: julianews, Ирина Дубцова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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