После этого в полицию стали поступать запросы от жителей города с требованием привлечь жену рэпера к ответственности. Согласно законам Италии, за демонстрацию непристойностей в присутствии несовершеннолетних Бьянке грозит штраф в десять тысяч евро или даже тюремный срок до четырех лет. Но вряд ли она будет дожидаться пока дело зайдет так далеко и просто покинет страну.
Итальянцы пожаловались в полицию на Бьянку Цензори
Сегодня, 17:23
Канье Уэст и его нынешняя жена проводят время в Италии, где шокируют местных жителей своими нарядами.
Итальянцы уже не раз высказывали свое негодование, наблюдая разгуливающую в излишне откровенных нарядах Бьянку Цензори. Но ее это не останавливает. Несколько дней назад она вышла на улицу в колготках и просвечивающейся майке. Правда в один момент супруга рэпера похоже осознала, что выглядит непристойно и прикрыла грудь сумкой.
После этого в полицию стали поступать запросы от жителей города с требованием привлечь жену рэпера к ответственности. Согласно законам Италии, за демонстрацию непристойностей в присутствии несовершеннолетних Бьянке грозит штраф в десять тысяч евро или даже тюремный срок до четырех лет. Но вряд ли она будет дожидаться пока дело зайдет так далеко и просто покинет страну.
После этого в полицию стали поступать запросы от жителей города с требованием привлечь жену рэпера к ответственности. Согласно законам Италии, за демонстрацию непристойностей в присутствии несовершеннолетних Бьянке грозит штраф в десять тысяч евро или даже тюремный срок до четырех лет. Но вряд ли она будет дожидаться пока дело зайдет так далеко и просто покинет страну.
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Ключевые слова: julianews, Бьянка Цензори
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Количество просмотров: 403
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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