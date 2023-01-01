Итальянцы пожаловались в полицию на Бьянку Цензори

Итальянцы уже не раз высказывали свое негодование, наблюдая разгуливающую в излишне откровенных нарядах Бьянку Цензори. Но ее это не останавливает. Несколько дней назад она вышла на улицу в колготках и просвечивающейся майке. Правда в один момент супруга рэпера похоже осознала, что выглядит непристойно и прикрыла грудь сумкой.После этого в полицию стали поступать запросы от жителей города с требованием привлечь жену рэпера к ответственности. Согласно законам Италии, за демонстрацию непристойностей в присутствии несовершеннолетних Бьянке грозит штраф в десять тысяч евро или даже тюремный срок до четырех лет. Но вряд ли она будет дожидаться пока дело зайдет так далеко и просто покинет страну.