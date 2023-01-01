Сегодня актриса вспомнила тот счастливый день и опубликовала на своей страничке в соцсети тёплые слова в адрес Чарли: "Сегодня два года и вся жизнь впереди. Помню этот момент, этот день, это ощущение волнения так же ярко, как будто это всё было вчера. И я чувствую любовь, поддержку и волшебство в 100 раз больше. Я обожаю тебя и я не могу быть более благодарной за то, что я твоя половинка в жизни и в любви. Ты делаешь меня сильнее, смелее и ярче. Спасибо за то, что ты лучший партнер, которого я только могу представить, и за то, что заставляешь меня улыбаться, как никто другой. За следующие 365 дней воспоминаний, где бы мы ни находились! Я бы пошла в неизвестность с тобой в любой день, ведь когда мы вместе, это всегда эпическое приключение...".
Лили Коллинз трогательно поздравила супруга с годовщиной свадьбы
Сегодня, 22:37
Англо-американская актриса выложила в сеть фото со свадьбы.
История любви 34-летней Лили Коллинз и 40-летнего американского режиссёра Чарли Макдауэлла началась в 2019 году. Свадьба состоялась ровно два года назад, 4 сентября 2021-го - тогда на скромном торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родные молодожёнов. Свадебный наряд Лили выбрала из коллекции модного дома Ralph Lauren - изюминкой утончённого кружевного платья стала фата в виде накидки с капюшоном.
Сегодня актриса вспомнила тот счастливый день и опубликовала на своей страничке в соцсети тёплые слова в адрес Чарли: "Сегодня два года и вся жизнь впереди. Помню этот момент, этот день, это ощущение волнения так же ярко, как будто это всё было вчера. И я чувствую любовь, поддержку и волшебство в 100 раз больше. Я обожаю тебя и я не могу быть более благодарной за то, что я твоя половинка в жизни и в любви. Ты делаешь меня сильнее, смелее и ярче. Спасибо за то, что ты лучший партнер, которого я только могу представить, и за то, что заставляешь меня улыбаться, как никто другой. За следующие 365 дней воспоминаний, где бы мы ни находились! Я бы пошла в неизвестность с тобой в любой день, ведь когда мы вместе, это всегда эпическое приключение...".
Сегодня актриса вспомнила тот счастливый день и опубликовала на своей страничке в соцсети тёплые слова в адрес Чарли: "Сегодня два года и вся жизнь впереди. Помню этот момент, этот день, это ощущение волнения так же ярко, как будто это всё было вчера. И я чувствую любовь, поддержку и волшебство в 100 раз больше. Я обожаю тебя и я не могу быть более благодарной за то, что я твоя половинка в жизни и в любви. Ты делаешь меня сильнее, смелее и ярче. Спасибо за то, что ты лучший партнер, которого я только могу представить, и за то, что заставляешь меня улыбаться, как никто другой. За следующие 365 дней воспоминаний, где бы мы ни находились! Я бы пошла в неизвестность с тобой в любой день, ведь когда мы вместе, это всегда эпическое приключение...".
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Ключевые слова: Лили Коллинз, Чарли Макдауэлл, natalinews
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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Лили Коллинз трогательно поздравила супруга с годовщиной свадьбы Англо-американская актриса выложила в сеть фото со свадьбы.
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