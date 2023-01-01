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Компания по прокату лодок отказалась предоставлять свои услуги Канье Уэсту

Сегодня, 15:51
Канье Уэст и Бьянка Цензори уже некоторое время находятся в Италии, где шокируют местных жителей.

Компания по прокату лодок отказалась предоставлять свои услуги Канье Уэсту
Вначале супругов критиковали за странные и откровенные наряды, но на прошлой неделе они перешли все границы и занялись оральными утехами во время катания на лодке в Венеции. В этот момент их запечатлели папарацци, и фотографии разлетелись по всему интернету.

Компания по прокату лодок отказалась предоставлять свои услуги Канье Уэсту


После этого компания, где они взяли в аренду плавательное средство, отказалось в дальнейшем предоставлять супругам свои услуги. Они заявили, что водитель следил за движением и не видел, чем занимались Канье и Бьянка на борту.

Компания по прокату лодок отказалась предоставлять свои услуги Канье Уэсту


А итальянцы требуют, чтобы супруги понесли более серьезное наказание.

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Ключевые слова: julianews, Канье Уэст

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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