Компания по прокату лодок отказалась предоставлять свои услуги Канье Уэсту

Вначале супругов критиковали за странные и откровенные наряды, но на прошлой неделе они перешли все границы и занялись оральными утехами во время катания на лодке в Венеции. В этот момент их запечатлели папарацци, и фотографии разлетелись по всему интернету.После этого компания, где они взяли в аренду плавательное средство, отказалось в дальнейшем предоставлять супругам свои услуги. Они заявили, что водитель следил за движением и не видел, чем занимались Канье и Бьянка на борту.А итальянцы требуют, чтобы супруги понесли более серьезное наказание.