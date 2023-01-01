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Филипп Киркоров женился

Сегодня, 12:04
Кто мог стать второй половинкой Филиппа Бедросовича?

Филипп Киркоров женился
Некоторое время назад Филипп Киркоров уже начал намекать в своих интервью, что он счастлив в любви.

А первый раз о его женитьбе заговорили на съемках финала шоу «Ну, как все вместе». Филипп был приглашенным членом «сотни», и Николай Басков обратил внимание на колечко. Тогда он поинтересовался это то самое кольцо или просто украшение, на что Филипп ответил – то самое.

На Церемонии вручения премий «Золотой граммофон» Филипп Киркоров, вновь сиял колечком и тут уже журналисты начали расспрашивать его о том, чтобы это значило и не женился ли он. На это Киркоров только бросил в ответ – «Да! А вы только опомнились?».

Филипп Киркоров женился


Но вот, кто же является второй половинкой Филиппа, остается тайной. Правда, по сети уже ходят слухи, что это может быть музыкальный продюсер Татьяна Тур, но, это, конечно, лишь догадки, не имеющие под собой никаких фактов.

Ждем признаний от самого Филиппа Бедросовича и, наверняка, его история будет подана по всем законам шоубизнеса.

Филипп Киркоров женился

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 1 014
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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