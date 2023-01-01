Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Алексей Чадов женился на своей давней подруге Лейсан Галимовой,

Сегодня, 11:32
Алексей Чадов встречался с Лейсан Галимовой порядка 6 лет.

Алексей Чадов женился на своей давней подруге Лейсан Галимовой,
Еще несколько лет назад он уверял, что после развода с Агнией Дитковските официально оформлять отношения он больше не собирается, но время все расставило по своим местам, и Алексей свои взгляды пересмотрел.

Алексей Чадов женился на своей давней подруге Лейсан Галимовой,


Накануне появились первые фото, где стало понятно, что Чадов вновь женатый мужчина.
Примечательно, что 10 декабря у Лейсан был день рождения и ей исполнилось 35 лет. Это был такой подарок к её юбилею или пара готовится стать родителями и надо соблюсти формальности?

Алексей Чадов женился на своей давней подруге Лейсан Галимовой,


Напомним, что Лейсан родилась в Казани, попробовала себя в модельном бизнесе, а попутно получила диплом журналиста. После этого, взвесив все ЗА и ПРОТИВ, поняла, что быть моделью ей проще, тем более, что главные её увлечения это танцы, йога и астрология.

Так что, сейчас счастливая Лейсан уже хвастается колечком.

Алексей Чадов женился на своей давней подруге Лейсан Галимовой,

← Филипп Киркоров пришел на запись шоу с...

Ключевые слова: Алексей Чадов, Лейсан Галимова

Количество просмотров: 962
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Алексей Чадов заинтриговал поклонников снимком с ножкой девушки на отдыхе
Лейсан Утяшева обещала делиться снимками с отдыха
Алексей Чадов после развода два года приходил в себя
Лейсан Утяшева опубликовала фото подросшего сына
Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди Похоже, что они перестали прятаться.
Алексей Чадов женился на своей давней подруге Лейсан Галимовой, Алексей Чадов встречался с Лейсан Галимовой порядка 6 лет.
Филипп Киркоров пришел на запись шоу с опухшим после операции лицом Стеснение пропало, градус повышен!
Анастасия Волочкова объявила о скором замужестве Произошло это при достаточно банальных обстоятельствах
Алеся Кафельникова вернулась в социальные сети с утонченной фотосессией С тех пор, как Алеся вышла замуж, её жизнь заметно изменилась.
Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект Маша Ивакова не так часто попадает в светские хроники.
Селена Гомес показала своего нового возлюбленного Селена не дает расслабиться своим поклонникам.
Регина Бурд родила Сергею Жукову еще одного сына Еще немного и создатель «Руки вверх» Сергей Жуков станет дважды многодетным отцом.
Викторию Боню позвали замуж и подарили дорогущее кольцо И это все накануне её эфира о любви, вселенной и чудесах.
Елена Павлюченко поразила своим ярким образом на «Вишня Party» Это закрытое мероприятие для блогеров состоялось уже в третий раз.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.