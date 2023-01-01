Алексей Чадов женился на своей давней подруге Лейсан Галимовой,

Еще несколько лет назад он уверял, что после развода с Агнией Дитковските официально оформлять отношения он больше не собирается, но время все расставило по своим местам, и Алексей свои взгляды пересмотрел.Накануне появились первые фото, где стало понятно, что Чадов вновь женатый мужчина.Примечательно, что 10 декабря у Лейсан был день рождения и ей исполнилось 35 лет. Это был такой подарок к её юбилею или пара готовится стать родителями и надо соблюсти формальности?Напомним, что Лейсан родилась в Казани, попробовала себя в модельном бизнесе, а попутно получила диплом журналиста. После этого, взвесив все ЗА и ПРОТИВ, поняла, что быть моделью ей проще, тем более, что главные её увлечения это танцы, йога и астрология.Так что, сейчас счастливая Лейсан уже хвастается колечком.