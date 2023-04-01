Филипп Киркоров пришел на запись шоу с опухшим после операции лицом

В уходящем году он полностью перекроил себе тело и подправил глазки, а сейчас занялся и лицом.
Когда на премии «Звезды хайпа» он появился в неком подобии кольчуги, скрывающем часть его лица, то показалось, что это такой его царственный образ.
Но на съемках новогоднего «Квартирника у Маргулиса» он вновь появился в похожем наряде и вот тут-то уже все поняли, что таким образом Филипп скрывает опухшее после операции лицо.
Так что, глазками дело не ограничилось и теперь Бедросович подкорректировал себе овал лица.
Просто красавец.