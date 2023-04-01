Филипп Киркоров пришел на запись шоу с опухшим после операции лицом

Если кто-то из знаменитостей и стесняется признаться, что делает себе пластические операции, то только не Филипп Киркоров.В уходящем году он полностью перекроил себе тело и подправил глазки, а сейчас занялся и лицом.Когда на премии «Звезды хайпа» он появился в неком подобии кольчуги, скрывающем часть его лица, то показалось, что это такой его царственный образ.Но на съемках новогоднего «Квартирника у Маргулиса» он вновь появился в похожем наряде и вот тут-то уже все поняли, что таким образом Филипп скрывает опухшее после операции лицо.Так что, глазками дело не ограничилось и теперь Бедросович подкорректировал себе овал лица.Просто красавец.