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Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди

Сегодня, 12:24
Похоже, что они перестали прятаться.

Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди
До последнего времени роман Ирины Шейк и футболиста Тома Брэди существовал лишь на словах.

В сети постоянно мелькали слухи о том, как она тайно приезжала к нему домой и как, точно также тайно, покидала его утром, а знающие люди утверждали, что Ирина очень боится, что эти отношениям могут помешать лишние разговоры. Они, конечно, попадали в объективы папарацци, но продолжали шифроваться.

Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди


А накануне в сети появились новые фото, где Ирина садится в машину к Брэди.

Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди


При этом, папарацци снимают её со всех сторон, даже не прячась. Так что, похоже, что парочка решила выйти из тени.

Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди


Говорят, заполучить Тома было её мечтой. Если у Иры получилось, то мы за неё рады. Правда, сейчас на её страничке в социальных сетях появилась фотосессия, где она вся в черном, а в комментах стоит черное сердце, но будем считать, что это не имеет никакого отношения к Тому Брэди.

Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди


Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди


Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Том Брэди

Количество просмотров: 988
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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