Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди

До последнего времени роман Ирины Шейк и футболиста Тома Брэди существовал лишь на словах.В сети постоянно мелькали слухи о том, как она тайно приезжала к нему домой и как, точно также тайно, покидала его утром, а знающие люди утверждали, что Ирина очень боится, что эти отношениям могут помешать лишние разговоры. Они, конечно, попадали в объективы папарацци, но продолжали шифроваться.А накануне в сети появились новые фото, где Ирина садится в машину к Брэди.При этом, папарацци снимают её со всех сторон, даже не прячась. Так что, похоже, что парочка решила выйти из тени.Говорят, заполучить Тома было её мечтой. Если у Иры получилось, то мы за неё рады. Правда, сейчас на её страничке в социальных сетях появилась фотосессия, где она вся в черном, а в комментах стоит черное сердце, но будем считать, что это не имеет никакого отношения к Тому Брэди.