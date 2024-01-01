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Несмотря на болезни детей, Елену Блиновскую оставили за решёткой

Вчера, 23:34
Гуру марафонов для россиянок Елена Блиновская просила о возможности смягчения меры пресечения, а именно перевод под домашний арест, но ей было отказано.

Несмотря на болезни детей, Елену Блиновскую оставили за решёткой
В качестве аргумента, Елена сделала акцент на том, что в данный момент её дети болеют. За ними ухаживает муж, но у него сильный недосып и при этом ему приходится продолжать решать судебные вопросы.

"Я мать четырех детей, преподаю в вузе, у меня есть награды и медали за помощь СВО. Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Мы наказываем сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Мой муж спит по два-три часа в сутки, потому что ему приходится усиленно работать и решать дела, связанные с уголовным делом. Расследование подходит к логическому концу, и я могу быть больше полезной и налоговым органам, находясь не под стражей",

- говорила Блиновская в своей речи.

Несмотря на болезни детей, Елену Блиновскую оставили за решёткой


Напомним, с конца прошлого месяца Мосгорсуд постановил заключить Елену под стражу. В данный момент она находится в следственном изоляторе №6 «Печатники», где проживает вместе с тремя сокамерницами.

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Ключевые слова: Елена Блиновская

Количество просмотров: 858
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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Несмотря на болезни детей, Елену Блиновскую оставили за решёткой Гуру марафонов для россиянок Елена Блиновская просила о возможности смягчения меры пресечения, а именно перевод под домашний арест, но ей было отказано.
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