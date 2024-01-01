Несмотря на болезни детей, Елену Блиновскую оставили за решёткой

"Я мать четырех детей, преподаю в вузе, у меня есть награды и медали за помощь СВО. Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Мы наказываем сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Мой муж спит по два-три часа в сутки, потому что ему приходится усиленно работать и решать дела, связанные с уголовным делом. Расследование подходит к логическому концу, и я могу быть больше полезной и налоговым органам, находясь не под стражей",
- говорила Блиновская в своей речи.
Напомним, с конца прошлого месяца Мосгорсуд постановил заключить Елену под стражу. В данный момент она находится в следственном изоляторе №6 «Печатники», где проживает вместе с тремя сокамерницами.