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Ольга Бузова стала невестой

02.10.24 / 16:21
И в последнее время таких намеков становится все больше и больше.

Ольга Бузова стала невестой
Всё началось с того момента, как её «подруга» Ксения Бородина нашла свое счастье в лице Николая Сердюкова и несколько раз на дню стала напоминать об этом своим подписчикам. И, есть ощущение, что видеть такое для Ольги было невыносимо и вот тогда у неё тоже появился таинственный мужчина.

Ольга Бузова стала невестой


Его лица она никому не показывала, но фото с ним все же были. Да и фотографиями его подарков она тоже делилась. Ну, а кроме того, она все чаще и чаще стала говорить о детях, к появлению которых она уже готова. Так что, всё шло к тому, что в ближайшее время она представит всем своего мужчину и, возможно, даже сделает какое-то важное объявление.

Ольга Бузова стала невестой


И вот, накануне, Ольга назвала себя невестой. Правда, сделала это не прямо. Она продемонстрировала фото того, как выглядит утро невесты.

Ольга Бузова стала невестой


Жаль, что на этом всё и закончилось. Никаких объявлений и, тем более, никакой свадьбы. Может у жениха утро было не таким идеальным и он просто решил не ехать к своей невесте?

Ольга Бузова стала невестой

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 367
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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