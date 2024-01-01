Адвокат рассекретил имя девушки, с которой бывший муж Алсу Ян Абрамов проводит слишком много времени

По признанию человека, пожелавшего остаться неизвестным, Ян Абрамов очень увлечен одной молодой девушкой. По его данным, она из богатой семьи и имеет восточные корни, что даже делает её внешне похожей на Алсу. По его словам, он не жалеет на свою новую подругу денег, заваливая её дорогими подарками и оплачивая все перелеты исключительно на частных самолетах. И это не Анастасия Решетова.Правда, не успели эту тему как следует обсудить в сети, как своё слов сказал адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский. Он, со всей ответственностью, заверил, что эта «новая девушка» его дочь Сафина Абрамова. И именно на неё он не жалеет денег и обеспечивает ей комфортную жизнь.Добровинский даже съязвил, заметив, что «в отличие от Алсу, которая говорит, что ее сердце свободно, сердце Яна Абрамова занято его детьми».Так что, у стороны защиты Яна Абрамова есть вот такая версия событий.