Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Адвокат рассекретил имя девушки, с которой бывший муж Алсу Ян Абрамов проводит слишком много времени

Вчера, 11:04
Накануне в сети заговорили о новом увлечении Абрамова.

Адвокат рассекретил имя девушки, с которой бывший муж Алсу Ян Абрамов проводит слишком много времени
По признанию человека, пожелавшего остаться неизвестным, Ян Абрамов очень увлечен одной молодой девушкой. По его данным, она из богатой семьи и имеет восточные корни, что даже делает её внешне похожей на Алсу. По его словам, он не жалеет на свою новую подругу денег, заваливая её дорогими подарками и оплачивая все перелеты исключительно на частных самолетах. И это не Анастасия Решетова.

Правда, не успели эту тему как следует обсудить в сети, как своё слов сказал адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский. Он, со всей ответственностью, заверил, что эта «новая девушка» его дочь Сафина Абрамова. И именно на неё он не жалеет денег и обеспечивает ей комфортную жизнь.

Добровинский даже съязвил, заметив, что «в отличие от Алсу, которая говорит, что ее сердце свободно, сердце Яна Абрамова занято его детьми».

Так что, у стороны защиты Яна Абрамова есть вот такая версия событий.

Адвокат рассекретил имя девушки, с которой бывший муж Алсу Ян Абрамов проводит слишком много времени

← Ольга Бузова стала невестой Предсказания карт Таро на 3 октября 2024 ... →

Ключевые слова: Алсу, Ан Абрамов, Сафина Абрамова

Количество просмотров: 1 300
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Елена Ханга, ведущая свадьбы Алсу и Абрамова, заступилась за Решетову
После развода Алсу и Ян Абрамов будут делить дорогостоящее имущество
Викторию Лопыреву заподозрили в романе с мужем Алсу
Достоверно стало известно об изменах мужа Яна Абрамова, Алсу удалила все фото мужа
Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой В последнее время Ирина Болгар развела очень бурную деятельность в сети.
Пропавшую дочь Любови Успенской нашли заграницей Накануне Люба Успенская сообщила, что её дочь, возможно, похитили.
Предсказания карт Таро на 3 октября 2024 г. Для всех знаков Зодиака Сегодня свои карты раскинула таролог Диша Бхатнагар.
Адвокат рассекретил имя девушки, с которой бывший муж Алсу Ян Абрамов проводит слишком много времени Накануне в сети заговорили о новом увлечении Абрамова.
Ольга Бузова стала невестой И в последнее время таких намеков становится все больше и больше.
Образ Зендеи на Неделе моды в Париже сочли спорным Красотка Зендея стала гостьей на показе Louis Vuitton.
Что носить в октябре? Модные цвета осени по мнению француженок В этом году лето продлилось 4 месяца, а осень собирается вступить в свои законные права только в октябре.
Солнечное затмение в Весах. Что нас ждет в этот день, согласно мини-раскладу карт Таро Затмение 2 октября – последнее затмение на оси Овен/Весы до 2033года.
Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин Сегодня стало известно, что на 79-м году жизни умер народный артист России Вячеслав Добрынин.
“Железная леди” шоу-бизнеса Татьяна Тур стала поклонницей Мота и сказала Ольге Бузовой, что её умение петь – очевидно На канале Муз-ТВ вовсю идёт третий сезон музыкального шоу “Битва поколений”.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.