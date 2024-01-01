Янис Тимма прилетел мириться с Анной Седоковой

Похоже, что как отношения Айзы и Гуфа, так и отношения Яниса и Анны обречены на бессмертие.После нескольких расставаний и примирений в начале сентября Аня Седокова окончательно подтвердила, что её развод с Янисом состоялся. А еще она добавила, что грязи не будет, потому что они взрослые люди. Так что, не ждите. А кроме того, она напомнила, что это её жизнь, её тело, её дело и её ошибки, которые исправлять исключительно ей самой.Казалось бы всё, но нет. После того, как к Янису в ленту посыпались вопросы, он ответил, так будто бы еще женат и они во всем обязательно разберутся. А накануне он и вовсе дал понять, что отправляется к Седоковой в Москву, поскольку она «его победила».Жаль, что пока никаких подробностей его визита никто из сторон еще не озвучил, но вот цветы стали появляться в её ленте в больших количествах.А еще, Аня сейчас проводит время на баскетболе, поскольку теперь её личность плотно ассоциируется с этим видом спорта. Седокова стала лицом и главным болельщиком одной из команд Медиа-лиги. Так что и без баскетбола в её жизни теперь никак.