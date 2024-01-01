Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi

Хайди Клум стала по настоящему известной в 25 лет, когда в 1998 году её фото в купальнике появилось на обложке Sports Illustrated, а вот её дочери Лени удалось заявить о себе в мире моды гораздо раньше.И в этом, естественно, нет ничего удивительного, поскольку с того самого момента, как закон о возрастных ограничениях перестал быть для неё препятствием, мама вывела её на подиум.Параллельно начались и совместные фотосессии и тут тоже все объяснимо. Хотите получить Хайди? Не забудьте подписать контракт и с Лени.Но, справедливости ради надо сказать, что Лени если и уступает маме, то только в росте. В остальном она полностью соответствует стандарту «бельевой модели» и большинству людей приятно видеть на подиуме девушку именно с такими формами.А еще, подписав контракт с Хайди и Лени бренд Intimissimi явно не прогадал, поскольку в «одном флаконе» он получает рекламу, как для молодых девушек, так и для их мамочек.