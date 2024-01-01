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Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi

Вчера, 11:14
Этот бренд давно положил глаз на маму с дочкой.

Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi
Хайди Клум стала по настоящему известной в 25 лет, когда в 1998 году её фото в купальнике появилось на обложке Sports Illustrated, а вот её дочери Лени удалось заявить о себе в мире моды гораздо раньше.

И в этом, естественно, нет ничего удивительного, поскольку с того самого момента, как закон о возрастных ограничениях перестал быть для неё препятствием, мама вывела её на подиум.

Параллельно начались и совместные фотосессии и тут тоже все объяснимо. Хотите получить Хайди? Не забудьте подписать контракт и с Лени.

Но, справедливости ради надо сказать, что Лени если и уступает маме, то только в росте. В остальном она полностью соответствует стандарту «бельевой модели» и большинству людей приятно видеть на подиуме девушку именно с такими формами.

А еще, подписав контракт с Хайди и Лени бренд Intimissimi явно не прогадал, поскольку в «одном флаконе» он получает рекламу, как для молодых девушек, так и для их мамочек.

Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi


Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi


Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi


Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi


Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi


Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi


Хайди и Лени Клум вновь приняли участие в фотосессии для Intimissimi



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Ключевые слова: Хайди Клум, Лени Клум

Количество просмотров: 1 690
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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