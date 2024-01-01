Что не так в отношениях Дав Кэмерон и Дамиано Давида

Впервые вместе они появилась на пре-пати Grammy 2024 года, которая прошла в Лос-Анджелесе и после этого оба начали охотно раздавать интервью о том, как здорово, что они встретились и, как жалко, что этого не случилось раньше.Надо сказать, что до этого момента Дамиано 6 лет числился бойфрендом итальянской модели Джорджии Солери и, наверное, она бы и дальше ходила в невестах, но парню захотелось попытать счастья за океаном. Так что, он дал понять, что будет строить сольную карьеру в Америке, одновременно бросив, как девушку, так и группу, которая сделала его знаменитым в Европе.Но, как известно, для популярности мало петь заводные песенки. Еще, было бы неплохо, попасть и в светские хроники, так что роман со скандальной звездой Дисней Дав Кэмерон подходил ему, как нельзя лучше.Дав, которая до этого пережила два публичных романа со своими партнерами по сериалам, к тому моменту была свободна, а в сети больше обсуждали её «домашнее видео», чем творчество, так что и ей отношения с итальянским музыкантом вполне мог пойти на пользу. Вот так вот и получаются романы.Сейчас на своих страничках в социальных сетях парочка активно постит кадры из своей семейной жизни, но, если честно, поверить, что у них дело дойдет до свадьбы, нельзя.Ну, и не стоит забывать о его страстных поцелуях на Евровидении с гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио.