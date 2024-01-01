Юлия Хадарцева продолжила свои тематические встречи в Тольятти

Юлия Хадарцева известна как расстановщик, который помогает принять родителей, восстановить любовь к роду, а через это у людей получается рост во всех сферах жизни. Она автор 4 книг: «Про деньги», «Про родителей», «Про секс» и «Про чакры». При помощи её расстановочного метода участники прорабатывают сразу несколько запросов, а самые частые: отношения, финансы, здоровье. После таких встреч было написаны сотни отзывов о том, как люди находят отцов, матерей, братьев и сестёр.Лекции Юлии наполнены глубокими смыслами и не случайно, такой формат встреч пришёлся по душе зрителям и её приглашают в разные города страны.Так, совсем недавно прошла её встреча в Тольятти на тему «Отношения». Здесь Юлия раскрыла тему не в узком её понимании, как взаимодействие мужчины и женщины, а в широком. Говорили про отношения и с родителями, и с коллегами, и с партнером. А в основе гармоничных отношений лежит понимание и знание самого себя, построенное на основе самоценности, уважении, первично, к себе.Встречи с Юлией Хадарцевой – это уникальная возможность получить не просто ответы на свои вопросы, а мощную трансформационную проработку. А еще, помимо большого количества теоретической информации, на своих встречах она часто проводит расстановки и практики.Не случайно, что и на лекцию в Тольятти пришло более 200 человек, а после неё, благодарные участники подарили спикеру по одной красной розе.Ну, а следующую встречу с лидером метода расстановок ожидают в Ташкенте. Тема тренинга там – «Деньги».