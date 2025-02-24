Ирина Шейк и Том Брэди снова встречаются

Говорят, что именно Ирина дала второй шанс этим отношениям, но тут есть некоторые сомнения. Её знакомство с футболистом Томом Брэди состоялось на свадьбе Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик, которая проходила на Сардинии. После этого пошли слухи, что там Ирина слегка перебрала с алкоголем и начала активно атаковать Тома Брэди и буквально вешалась ему на шею. А Том, который всего несколько месяцев назад пережил тяжелый развод с моделью Жизель Бюндхен, пытался как-то дистанцироваться от такого внимания.И хотя после этого Ирина называла эти слухи полной чушью, разговоры о том, что именно она была инициатором этих отношений, постоянно возникали. Тогда же, некий инсайдер сообщил журналистам издания PageSix, что Ирина очень боится, что любая нелепая случайность может все разрушить и она даже ограничила круг своего общения.- Она на самом деле хочет, чтобы всё получилось, поскольку Брэди является ее мечтой, - заявил этот источник.Папарацци стали частенько замечать Ирину и Тома вместе, но спустя несколько месяцев эти отношения прекратились. Ну, а сейчас, как уверяют западные таблоиды, они решили попробовать снова.Посмотрим, что из этого получится в этот раз, а пока Шейк продолжает демонстрировать на своей страничке в социальных сетях, что она по-прежнему сексуальна и горяча.