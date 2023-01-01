Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Ирина Шейк прекратила общение с друзьями ради отношений с Томом Брэди

Сегодня, 13:21
В июне этого года в СМИ появились слухи о романе российской супермодели Ирины Шейк с футболистом Томом Брэди.

Ирина Шейк прекратила общение с друзьями ради отношений с Томом Брэди
В Сети писали, что парочка почти все свободное время проводит на свиданиях. А накануне стало известно, что манекенщица готова на крайние меры ради сохранения новых отношений.

Некий инсайдер сообщил журналистам издания PageSix, что Ирина достаточно сильно ограничила круг своих друзей.

Ирина Шейк прекратила общение с друзьями ради отношений с Томом Брэди


«Она боится, что любые странные слухи могут отпугнуть его. Она на самом деле хочет, чтобы всё получилось. Брэди является ее мечтой. Он – типичный американский хороший парень», — заявил источник.

Напомним, Ирина Шейк познакомилась с Томом Брэди на свадьбе их общих друзей два месяца назад, после чего у них завязался роман.

Ирина Шейк прекратила общение с друзьями ради отношений с Томом Брэди


У модели есть 6-летняя дочка Лея от отношений с актером Брэдли Купером, а футболист воспитывает двоих детей от экс - «ангела» Victoria's Secret Жизель Бюндхен.

← Бывшая жена рэпера Гуфа Айза пострада...

Ключевые слова: Ирина Шейк, Том Брэди, olganews

Количество просмотров: 806
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
43-летняя Жизель Бюндхен снялась для обложки бразильского Vogue
Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк
Ирина Шейк намекнула на свадьбу с Брэдли Купером
Ирина Шейк впервые показала селфи с Брэдли Купером
Марина Коташенко заявила, что ее ограбили Недавно Даниил Градский заявил, что Марина Коташенко украла из квартиры его отца крупную сумму денег, которая должна быть разделена между наследниками музыканта.
Ирина Шейк прекратила общение с друзьями ради отношений с Томом Брэди В июне этого года в СМИ появились слухи о романе российской супермодели Ирины Шейк с футболистом Томом Брэди.
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза пострадала на Бали Айза-Лилуна Ай сейчас находится на острове Бали.
Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой Внешность Алены Шишковой критикуют все, кому не лень.
Юлия Королева попросила судью дать время на примирение с Гуфом В прошлом месяце Юлия Королева решила поставить точку в своих отношениях с Гуфом и подала на развод.
Сын Александра Градского заявил, что его вдова утаила крупную сумму денег от других наследников После смерти Александра Градского его родственники принялись делить наследство музыканта.
Максим Галкин* порадовал поклонников новым фото повзрослевшей дочки Лизы Телеведущий и юморист Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) в последнее время радует поклонников семейными снимками.
Светлана Бондарчук стала многодетной матерью В 2020-ом году Светлана Бондарчук вышла замуж за директора дизайнерского агентства Сергея Харченко.
27-летняя фигуристка Аделина Сотникова сообщила о пополнении в семье Осенью прошлого года фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой.
Алана Мамаева впервые после пластики появилась на красной дорожке Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана стала гостьей на премьерном показе драматической комедии «Как звезды».
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.