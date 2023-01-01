Ирина Шейк прекратила общение с друзьями ради отношений с Томом Брэди

В Сети писали, что парочка почти все свободное время проводит на свиданиях. А накануне стало известно, что манекенщица готова на крайние меры ради сохранения новых отношений.Некий инсайдер сообщил журналистам издания PageSix, что Ирина достаточно сильно ограничила круг своих друзей.«Она боится, что любые странные слухи могут отпугнуть его. Она на самом деле хочет, чтобы всё получилось. Брэди является ее мечтой. Он – типичный американский хороший парень», — заявил источник.Напомним, Ирина Шейк познакомилась с Томом Брэди на свадьбе их общих друзей два месяца назад, после чего у них завязался роман.У модели есть 6-летняя дочка Лея от отношений с актером Брэдли Купером, а футболист воспитывает двоих детей от экс - «ангела» Victoria's Secret Жизель Бюндхен.