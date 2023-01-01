Рита Дакота вышла замуж за Федора Белогая

Месяц назад бойфренд Риты Дакоты сделал ей предложение. С Федором Белогаем певица состоит в отношениях уже три года. Поклонников певицы давно интересовал вопрос, почему мужчина не спешит делать ей предложение. Как оказалось, еще в начале романа Рита сообщила Федору, что после болезненного развода больше не хочет выходить замуж и заводить семью. Он согласился с ее мнением, но со временем Дакота передумала.В итоге влюбленные все обговорили и решили узаконить свои отношения. Однако, устраивать традиционную свадьбу они не хотели. Несколько дней назад Рита заявила, что в МФЦ они приедут на самокатах и не обманула. Сегодня Дакота и Белогай сочетали себя узами брака. Наряды, которые они выбрали для церемонии, тоже нельзя назвать типичными. Жених и невеста пришли в спортивных костюмах. Вместо свадебной прически певица заплела дреды, а голову украсила фатой. В руках у Риты был букет из розовых пионов. Правда ее образ оценили не все. В сети уже появились комментарии о неудачных нарядах влюбленных.