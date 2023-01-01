Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье в честь своего дня рождения

Сегодня, 11:53
Вчера голливудской звезде Дженнифер Лопес исполнилось 54 года.

54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье в честь своего дня рождения
И в честь личного праздника певица и актриса решила порадовать поклонников на своей странице в социальных сетях новыми кадрами.

На размещенных фото именинница позировала в нижнем кружевном белье Intimissimi. К слову, в сентябре прошлого года артистку назначили главным амбассадором этого бельевого бренда.

На снимке Дженнифер предстала в комплекте белого цвета, который состоял из бюстгальтера с поролоновой чашкой и прозрачных трусов на низкой посадке. Образ Лопес дополнила прической с небрежными локонами, ярким макияжем и накидкой с контрастным черно-золотым цветочным принтом.

54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье в честь своего дня рождения


«Готовлюсь праздновать», — подписала она пост, посвященный своему дню рождения.

Фолловеры звезды поздравили ее с праздником, отметив, что она выглядит лучше, чем когда-либо. К слову, Лопес прикладывает достаточно усилий, чтобы поддерживать себя в форме, регулярно и подолгу тренируясь.

54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье в честь своего дня рождения

← Ксения Собчак оригинально поздравила ...

Ключевые слова: Дженнифер Лопес, olganews

Количество просмотров: 1 092
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
50-летняя Дженнифер Лопес показала селфи в бикини
Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительной фотосессии
Дженнифер Лопес показала яркий пляжный образ
Дженнифер Лопес показала откровенное фото в бикини
Саша Черно пожаловалась на Иосифа Оганесяна Саша Черно уже не в первый раз публично скандалит с мужем.
Илона Броневицкая рассказала, почему Стас Пьеха попал в реанимацию В начале лета 42-летний Стас Пьеха попал в больницу с жалобами на сердце.
Алана Мамаева рассказала о пластических операциях Виктории Бони Мир шоу-бизнеса перессорилась из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова.
56-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в ярком купальнике 56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек более 10 лет счастлива в браке с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.
Поклонники Сергея Лазарева стали жертвами мошенников 40-летний певец Сергей Лазарев уже давно выступает на сцене и имеет приличные доходы.
Победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал о борьбе с генетической болезнью Победитель третьего сезона «Голос. Дети» Данил Плужников запомнился телезрителям своим необыкновенным голосом.
Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля Пару дней назад на Первом канале вышел документальный фильм «Фабрика звезд. 20 лет спустя».
54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье в честь своего дня рождения Вчера голливудской звезде Дженнифер Лопес исполнилось 54 года.
Ксения Собчак оригинально поздравила мужа Константина Богомолова с днем рождения 41-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак почти 4 года назад второй раз вышла замуж.
Ольга Орлова показала фото своей взрослой падчерицы 45-летняя певица Ольга Орлова находится в хороших отношениях с дочерью своего мужа Валерия.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.