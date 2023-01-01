54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье в честь своего дня рождения

И в честь личного праздника певица и актриса решила порадовать поклонников на своей странице в социальных сетях новыми кадрами.На размещенных фото именинница позировала в нижнем кружевном белье Intimissimi. К слову, в сентябре прошлого года артистку назначили главным амбассадором этого бельевого бренда.На снимке Дженнифер предстала в комплекте белого цвета, который состоял из бюстгальтера с поролоновой чашкой и прозрачных трусов на низкой посадке. Образ Лопес дополнила прической с небрежными локонами, ярким макияжем и накидкой с контрастным черно-золотым цветочным принтом.«Готовлюсь праздновать», — подписала она пост, посвященный своему дню рождения.Фолловеры звезды поздравили ее с праздником, отметив, что она выглядит лучше, чем когда-либо. К слову, Лопес прикладывает достаточно усилий, чтобы поддерживать себя в форме, регулярно и подолгу тренируясь.