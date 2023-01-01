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56-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в ярком купальнике

Сегодня, 13:50
56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек более 10 лет счастлива в браке с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

56-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в ярком купальнике
Супруги воспитывают 15-летнюю дочь Валентину. Вообще, звезда старается особо не афишировать свою личную жизнь, однако накануне решила сделать исключение и порадовать подписчиков личного блога новыми снимками с мужем.

Артистка обнародовала кадры с супругом у бассейна. Сальма на фото предстала в ярком купальнике пурпурного оттенка. Ее муж Франсуа-Анри был одет в темно-синие шорты. Хайек задорно забралась на плечи мужа.

56-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в ярком купальнике


После актриса опубликовала свое фото крупным планом.

56-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в ярком купальнике


«Насладились великими благами солнца, воды и любви», — подписала она снимки.

56-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в ярком купальнике


Фолловеры звезды пришли в восторг от ее редких снимков с мужем и написали множество приятных комментариев, отметив ее фигуру в розовом купальнике: «Так выглядит любовь», «Вы, как два влюбленных подростка», «У Франсуа счастливое плечо», «Сальма стала озорной рядом с мужем», «Ого, Сальма флиртует», «Хотела бы я такую фигуру, как у Хайек».

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Ключевые слова: Сальма Хайек, Франсуа-Анри Пино, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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