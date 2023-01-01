56-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в ярком купальнике

Артистка обнародовала кадры с супругом у бассейна. Сальма на фото предстала в ярком купальнике пурпурного оттенка. Ее муж Франсуа-Анри был одет в темно-синие шорты. Хайек задорно забралась на плечи мужа.
После актриса опубликовала свое фото крупным планом.
«Насладились великими благами солнца, воды и любви», — подписала она снимки.
Фолловеры звезды пришли в восторг от ее редких снимков с мужем и написали множество приятных комментариев, отметив ее фигуру в розовом купальнике: «Так выглядит любовь», «Вы, как два влюбленных подростка», «У Франсуа счастливое плечо», «Сальма стала озорной рядом с мужем», «Ого, Сальма флиртует», «Хотела бы я такую фигуру, как у Хайек».