Ким Кардашьян раскритиковали за новую фотографию

Поклонники уличили звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» в слишком уж чрезмерном использовании фотошопа.Бывшая жена Канье Уэста часто демонстрирует свою фигуру на странице личного блога. Ким, которая проводит много времени в спортивном зале, не стесняется хвалиться результатами тренировок. Так случилось и несколько дней назад, когда в соцсетях Кардашьян появился новый снимок. Модель позировала перед зеркалом в коротком белом топе.«На самом деле я никогда не бываю свободна, я просто нахожу время», - подписала она снимок.Новая фотография хоть и собрала много лайков, но недовольные решили написать Ким о том, чтобы она завязывала с фотошопом: «Это выглядит очень странным для меня, много фотошопа», «Что случилось с твоими бедрами и талией, этот вид совсем не хорош», «На самом деле ты почти жертва голода».Стоит отметить, что Кардашьян никогда не скрывала, что использует фоторедакторы. В одном их эпизодов шоу The Kardashians модель обратилась к своей сестре Хлои и объяснила свои действия тем, что заботится о имидже семьи, так как плохих снимков быть не должно.