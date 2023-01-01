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Ким Кардашьян раскритиковали за новую фотографию

Сегодня, 10:00
42-летняя модель и блогер Ким Кардашьян попала в не очень приятную ситуацию.

Ким Кардашьян раскритиковали за новую фотографию
Поклонники уличили звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» в слишком уж чрезмерном использовании фотошопа.

Бывшая жена Канье Уэста часто демонстрирует свою фигуру на странице личного блога. Ким, которая проводит много времени в спортивном зале, не стесняется хвалиться результатами тренировок. Так случилось и несколько дней назад, когда в соцсетях Кардашьян появился новый снимок. Модель позировала перед зеркалом в коротком белом топе.

Ким Кардашьян раскритиковали за новую фотографию


«На самом деле я никогда не бываю свободна, я просто нахожу время», - подписала она снимок.

Новая фотография хоть и собрала много лайков, но недовольные решили написать Ким о том, чтобы она завязывала с фотошопом: «Это выглядит очень странным для меня, много фотошопа», «Что случилось с твоими бедрами и талией, этот вид совсем не хорош», «На самом деле ты почти жертва голода».

Стоит отметить, что Кардашьян никогда не скрывала, что использует фоторедакторы. В одном их эпизодов шоу The Kardashians модель обратилась к своей сестре Хлои и объяснила свои действия тем, что заботится о имидже семьи, так как плохих снимков быть не должно.

Ким Кардашьян раскритиковали за новую фотографию

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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