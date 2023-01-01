Ида Галич поделилась переживаниями из-за внушительного шрама после кесарева сечения

Мальчика она родила от блогера Алана Басиева, однако появление на свет первенца не помогло некогда возлюбленным сохранить семью.Недавно королева вайнов провела интерактив с подписчиками своего блога, устроив традиционную рубрику «вопрос-ответ». Один из поклонников поинтересовался у Иды, которая родила ребенка путем кесарева сечения, прорабатывала ли она шов от него. Галич ответила отрицательно, отметив, что шрам у нее внушительный, однако сейчас она старается не переживать по этому поводу.«Сначала очень стеснялась, потому что место такое, сами понимаете, интимное», - написала блогерша.По словам Иды, один мужчина, отношения с которым были уже после развода, заверил ее, что не стоит стесняться шрама, ведь она подарила этому миру еще одного маленького человечка. Галич призналась, что избранник помог ей полностью избавиться от комплексов.