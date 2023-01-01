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Мария Погребняк выложила фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы

Сегодня, 10:40
Не так давно стало известно, что 34-летняя жена футболиста Павла Погребняка Мария подала на развод.

Мария Погребняк выложила фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы
СМИ сообщали о разладе в семье еще весной, однако лишь летом эта информация подтвердилась. Однако блогерша, судя по всему, особо не горюет по этому поводу.

Несколько недель назад Мария вместе с новым избранником отдыхала в Турции.

Мария Погребняк выложила фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы


В долгожданном отпуске светская львица ни в чем себе не отказывала, поэтому немного прибавила в весе. На личной странице в социальных сетях блогерша продемонстрировала изменившуюся фигуру.

Мария Погребняк выложила фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы


«Лишние кг пошли на пользу», — сообщила она фолловерам.

Судя по всему, Мария не сильно переживает за набранные килограммы, а наоборот, гордится ими. Подписчики ее блога тоже считают, что они ничуть не портят внешний вид Погребняк. В комментариях под другими новыми снимками в купальнике блогерше делают лишь комплименты.

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Ключевые слова: Мария Погребняк, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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