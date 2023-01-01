Мария Погребняк выложила фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы

СМИ сообщали о разладе в семье еще весной, однако лишь летом эта информация подтвердилась. Однако блогерша, судя по всему, особо не горюет по этому поводу.Несколько недель назад Мария вместе с новым избранником отдыхала в Турции.В долгожданном отпуске светская львица ни в чем себе не отказывала, поэтому немного прибавила в весе. На личной странице в социальных сетях блогерша продемонстрировала изменившуюся фигуру.«Лишние кг пошли на пользу», — сообщила она фолловерам.Судя по всему, Мария не сильно переживает за набранные килограммы, а наоборот, гордится ими. Подписчики ее блога тоже считают, что они ничуть не портят внешний вид Погребняк. В комментариях под другими новыми снимками в купальнике блогерше делают лишь комплименты.