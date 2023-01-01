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Кристина Асмус госпитализирована

Сегодня, 10:22
Недавно Кристина Асмус отправилась в город Шуя Ивановской области, чтобы принять участие в съемках комедии "Обе две".

Кристина Асмус госпитализирована
Там ей много раз пришлось нырять в холодную реку, в месте где был установлен знак "купаться запрещено", а вода выглядела грязной.

Кристина Асмус госпитализирована


Сегодня актриса сообщила подписчикам, что уже несколько дней находится в больнице, куда была доставлена на машине скорой помощи. Как оказалось, Асмус подхватила ротавирус.

"Сейчас острая фаза миновала, но температура и основные симптомы не сдаются. Два дня пролежала в местной инфекционке. Высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхнуло знатно, съемки все полетели. Зато организм нормально так очистился", - рассказала Кристина.

Кристина Асмус госпитализирована


Говорить о полном выздоровлении пока рано. У актрисы не спадает температура и остаются все неприятные симптомы заболевания.

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Ключевые слова: Кристина Асмус, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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