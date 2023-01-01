Кристина Асмус госпитализирована

Там ей много раз пришлось нырять в холодную реку, в месте где был установлен знак "купаться запрещено", а вода выглядела грязной.Сегодня актриса сообщила подписчикам, что уже несколько дней находится в больнице, куда была доставлена на машине скорой помощи. Как оказалось, Асмус подхватила ротавирус."Сейчас острая фаза миновала, но температура и основные симптомы не сдаются. Два дня пролежала в местной инфекционке. Высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхнуло знатно, съемки все полетели. Зато организм нормально так очистился", - рассказала Кристина.Говорить о полном выздоровлении пока рано. У актрисы не спадает температура и остаются все неприятные симптомы заболевания.