Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини

На размещенных фотографиях артистка позировала в телесном купальнике с рюшами. Из аксессуаров на Саше была кепка в цвет бикини и миниатюрное ожерелье.
Судя по кадрам и подписи к ним, Савельева отлично провела время на солнце.
«Наши сладкие выходные», — лаконично отметила певица.
Бывшая «фабрикантка» не раз признавалась поклонникам, что ведет здоровый образ жизни. Певица тщательно следит за своим питанием и три раза в неделю посещает спортивный зал. Благодаря этому звезда сохраняет отличный внешний вид, что и отметили фолловеры в комментариях под последней публикацией.