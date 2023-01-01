Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини

Накануне певица в очередной раз похвасталась стройным телом, опубликовав несколько снимков из бассейна на странице в своих социальных сетях.На размещенных фотографиях артистка позировала в телесном купальнике с рюшами. Из аксессуаров на Саше была кепка в цвет бикини и миниатюрное ожерелье.Судя по кадрам и подписи к ним, Савельева отлично провела время на солнце.«Наши сладкие выходные», — лаконично отметила певица.Бывшая «фабрикантка» не раз признавалась поклонникам, что ведет здоровый образ жизни. Певица тщательно следит за своим питанием и три раза в неделю посещает спортивный зал. Благодаря этому звезда сохраняет отличный внешний вид, что и отметили фолловеры в комментариях под последней публикацией.