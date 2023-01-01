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Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини

Сегодня, 11:16
39-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева часто устраивает горячие фотосессии.

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини
Накануне певица в очередной раз похвасталась стройным телом, опубликовав несколько снимков из бассейна на странице в своих социальных сетях.

На размещенных фотографиях артистка позировала в телесном купальнике с рюшами. Из аксессуаров на Саше была кепка в цвет бикини и миниатюрное ожерелье.

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини


Судя по кадрам и подписи к ним, Савельева отлично провела время на солнце.

«Наши сладкие выходные», — лаконично отметила певица.

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини


Бывшая «фабрикантка» не раз признавалась поклонникам, что ведет здоровый образ жизни. Певица тщательно следит за своим питанием и три раза в неделю посещает спортивный зал. Благодаря этому звезда сохраняет отличный внешний вид, что и отметили фолловеры в комментариях под последней публикацией.

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Ключевые слова: Саша Савельева, olganews

Количество просмотров: 1 690
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини 39-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева часто устраивает горячие фотосессии.
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