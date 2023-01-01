Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова

34-летний «полицейский с Рублевки» связал себя узами брака с малознакомой 22-летней девушкой по имени Виктория. Общественность тут же принялась обсуждать, а что же случилось со Стасей Милославской, с которой актер встречался последние 4 года.Впрочем, сама девушка пока официально никак не прокомментировала ситуацию, но накануне двояко ответила одному знакомому под своей фотографией.Участник шестого сезона шоу «Голос» Дмитрий Караневский выразил желание «случайно» встретиться со Стасей на улице. На что Милославская иронично отметила, что это возможно «только при условии, что вы из полной семьи».Дело в том, что Петров, описывая свою новоиспеченную жену, отмечал, что они случайно познакомились на улице и Виктория из полной семьи.Ответ Стаси набрал уже более двух тысяч лайков. Сам пост активно комментируют многочисленные друзья актрисы, выражая ей поддержку.