Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова

Сегодня, 12:09
На прошлой неделе СМИ облетела горячая новость о неожиданной женитьбе Александра Петрова.

Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова
34-летний «полицейский с Рублевки» связал себя узами брака с малознакомой 22-летней девушкой по имени Виктория. Общественность тут же принялась обсуждать, а что же случилось со Стасей Милославской, с которой актер встречался последние 4 года.

Впрочем, сама девушка пока официально никак не прокомментировала ситуацию, но накануне двояко ответила одному знакомому под своей фотографией.

Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова


Участник шестого сезона шоу «Голос» Дмитрий Караневский выразил желание «случайно» встретиться со Стасей на улице. На что Милославская иронично отметила, что это возможно «только при условии, что вы из полной семьи».

Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова


Дело в том, что Петров, описывая свою новоиспеченную жену, отмечал, что они случайно познакомились на улице и Виктория из полной семьи.

Ответ Стаси набрал уже более двух тысяч лайков. Сам пост активно комментируют многочисленные друзья актрисы, выражая ей поддержку.

← Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Са...

Ключевые слова: Стася Милославская, Александр Петров, olganews

Количество просмотров: 1 651
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем
Стася Милославская впервые за долгое время опубликовала совместное фото с Александром Петровым
Стася Милославская отреагировала на слухи о свадьбе с Александром Петровым
Стася Милославская ответила на критику
Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии Супермодель приняла участие в документальном проекте Apple TV+, посвящённом модельному бизнесу.
Агата Муцениеце пожаловалась на Павла Прилучного Агата Муцениеце и Павел Прилучный после развода остались не в лучших отношениях.
Слава Комиссаренко женился 38-летний Слава Комиссаренко сменил свой семейный статус.
Умер Алексей Янин 2ого сентября в сети появились новости о том, что Алексей Янин был экстренно госпитализирован и скончался в больнице не приходя в сознание.
Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая - дважды мама.
Марат Башаров снова собрался жениться Несколько дней назад 49-летний телеведущий Марат Башаров побывал в студии программы «Жизнь и судьба».
В Сети появились подробности про сбежавшего от военкомата Даню Милохина 21-летний тиктокер Даня Милохин уже больше года обитает за границей.
Инстасамка удивила подписчиков новыми откровенными снимками 23-летняя поп-певица Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) часто удивляет публику.
Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова На прошлой неделе СМИ облетела горячая новость о неожиданной женитьбе Александра Петрова.
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини 39-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева часто устраивает горячие фотосессии.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.