Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы

Саму Настю эти все догадки даже раздражали, так как она призналась, что действительно приложила немало усилий, чтобы достичь результата.
А мотивация у Ивлеевой была довольно понятная:
"Просто надоело выглядеть, как г**но ***ное, отекшее. Мотивацией было кино: летом начался кинопроект, а я до него прилично разожралась, и в камере это просто отвратительно смотрелось",
- рассказала Анастасия во время интервью одному из Youtube-каналов.
Уменьшиться в размерах, по словам самой блогерши, ей помогла диета и дисциплина. Она увеличила количество потребляемого белка и заменила вредные перекусы на употребление овощей.
"Ну, короче, дисциплина меня воспитала, и я начала стремительно скидывать вес, потом смотрю, думаю, ну раз уж я в процессе...",
- гордится Ивлеева результатом.
Многие отметили, что в данный момент фигура Насти выглядит намного эстетичнее, нежели раньше.