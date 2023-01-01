Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы

Фантазия фолловеров доходила до шуток про запрещённые препараты и глисты.Саму Настю эти все догадки даже раздражали, так как она призналась, что действительно приложила немало усилий, чтобы достичь результата.А мотивация у Ивлеевой была довольно понятная:"Просто надоело выглядеть, как г**но ***ное, отекшее. Мотивацией было кино: летом начался кинопроект, а я до него прилично разожралась, и в камере это просто отвратительно смотрелось",- рассказала Анастасия во время интервью одному из Youtube-каналов.Уменьшиться в размерах, по словам самой блогерши, ей помогла диета и дисциплина. Она увеличила количество потребляемого белка и заменила вредные перекусы на употребление овощей."Ну, короче, дисциплина меня воспитала, и я начала стремительно скидывать вес, потом смотрю, думаю, ну раз уж я в процессе...",- гордится Ивлеева результатом.Многие отметили, что в данный момент фигура Насти выглядит намного эстетичнее, нежели раньше.