Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы

Сегодня, 13:46
После сенсационного появления отощавшей Насти Ивлеевой на Неделе моды в Милане и Париже, многие заговорили о том, что она явно применила самые жёсткие методы похудения.

Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы
Фантазия фолловеров доходила до шуток про запрещённые препараты и глисты.

Саму Настю эти все догадки даже раздражали, так как она призналась, что действительно приложила немало усилий, чтобы достичь результата.

Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы


А мотивация у Ивлеевой была довольно понятная:

"Просто надоело выглядеть, как г**но ***ное, отекшее. Мотивацией было кино: летом начался кинопроект, а я до него прилично разожралась, и в камере это просто отвратительно смотрелось",

- рассказала Анастасия во время интервью одному из Youtube-каналов.

Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы


Уменьшиться в размерах, по словам самой блогерши, ей помогла диета и дисциплина. Она увеличила количество потребляемого белка и заменила вредные перекусы на употребление овощей.

Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы


"Ну, короче, дисциплина меня воспитала, и я начала стремительно скидывать вес, потом смотрю, думаю, ну раз уж я в процессе...",

- гордится Ивлеева результатом.

Многие отметили, что в данный момент фигура Насти выглядит намного эстетичнее, нежели раньше.

← Валерий Меладзе должен ФНС России поч...

Ключевые слова: Настя Ивлеева

Количество просмотров: 1 586
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Настя Ивлеева объяснила, что происходит между ней и Элджеем
Настя Ивлеева рассказала о своих страхах
Анастасия Ивлеева рассказала о своей самой дорогой покупке
Настя Ивлеева покрасила волосы в неоновый цвет
Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы После сенсационного появления отощавшей Насти Ивлеевой на Неделе моды в Милане и Париже, многие заговорили о том, что она явно применила самые жёсткие методы похудения.
Валерий Меладзе должен ФНС России почти 2 млн рублей Ещё до наступления декабря мы писали о том, что певец Валерий Меладзе, имеющий бизнес в России, должен налоговой крупную сумму.
Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения Не секрет, что 54-летняя Дженнифер Энистон выглядит прекрасно не только благодаря своей физиологии, но и ежедневным тренировкам.
Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца 42-летняя Кристина Агилера феноменально похудела на 20 килограмм.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева повздорили во время записи «Песни года» Сам концерт состоялся в минувшие выходные.
Новогодняя фотосессия Настасьи Самбурской получилась весьма провокационной Предновогодняя пора не только время покупок подарков, но и ярких фотосессий.
Эмили Ратаковски появилась на страницах журнала в очень экстравагантном наряде Эмили украсила обложку австралийского Vogue.
Юлия Пересильд, Ольга Глушкова, Татьяна Навка: кто еще из звезд был на открытии ГУМ-катка На днях ГУМ-каток на Красной площади открыл 18 сезон.
Глюкоза предложила оценить её очередной смелый образ Наталья Чистякова-Ионова любит сразить наповал своим внешним видом
Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА Премьерный показ прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.