Запомните меня такой: Виктория Боня показала, что следующее подлежит исправлению в её фигуре

Не так давно она представила публике своего мужчину и теперь прилетела по делам в Дубай.Там у неё были какие-то проблемы с багажом, но, вроде бы какие-то местные девочки помогли ей одеться и она, по собственному признанию, уже успела немного подкоптиться.Так вот, что касается фигуры Вики, то она сейчас не идеальна. А особенно её попа. И это потому, что она не могла после операции три месяца заниматься. Но теперь это в прошлом и надо запомнить её нынешнюю попу сейчас, а потом не говорить, что она что-то пришила, вкачала и так далее.Логика Вики не особо понятна, поскольку, кто проверит, действительно ли она сделает попу круглой через тренировки или тупо вкачает туда жирка?