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Запомните меня такой: Виктория Боня показала, что следующее подлежит исправлению в её фигуре

Сегодня, 11:19
Виктория Боня закончила восстановительный период после пластики.

Запомните меня такой: Виктория Боня показала, что следующее подлежит исправлению в её фигуре
Не так давно она представила публике своего мужчину и теперь прилетела по делам в Дубай.

Там у неё были какие-то проблемы с багажом, но, вроде бы какие-то местные девочки помогли ей одеться и она, по собственному признанию, уже успела немного подкоптиться.

Запомните меня такой: Виктория Боня показала, что следующее подлежит исправлению в её фигуре


Так вот, что касается фигуры Вики, то она сейчас не идеальна. А особенно её попа. И это потому, что она не могла после операции три месяца заниматься. Но теперь это в прошлом и надо запомнить её нынешнюю попу сейчас, а потом не говорить, что она что-то пришила, вкачала и так далее.

Логика Вики не особо понятна, поскольку, кто проверит, действительно ли она сделает попу круглой через тренировки или тупо вкачает туда жирка?

Запомните меня такой: Виктория Боня показала, что следующее подлежит исправлению в её фигуре

← В Центре духовных практик Enhel Medical Wellness...

Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 975
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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