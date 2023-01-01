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Ида Галич пришла на вечеринку со своим новым бойфрендом

Сегодня, 16:16
Правда, целовал её другой.

Ида Галич пришла на вечеринку со своим новым бойфрендом
С некоторых пор Ида Галич вновь начала намекать, что её сердце занято.

После расставания с Аланом Басиевым в декабре 2020 года, Ида встречалась с блогером Стас Простокласс, но эти отношения не продлились долго. И вот в сети опять зашептались, что у Иды кто-то есть.

Собственно, скрывать своего нового избранника она особо не стала и на светский ужин в честь сериала «Тонкий вкус» она пришла с ним.
Правда, через некоторое время она поделилась роликом, как в плечико её целует Андрей Малахов, но это, как мы понимаем, ничего не значит. Тем более, что Малахов сразу извинился перед отсутствующей женой Наташей.

Ида Галич пришла на вечеринку со своим новым бойфрендом


Ну, а спутником Иды оказался 33-летний бизнесмен Олег Ледвич. Он, как и Галич, разведен, но у него дочь.

Говорят, что у него бизнес в сфере монтажа промышленных машин и оборудования, а еще он, на пару с отцом, владеет сетью катков Ledo. Видимо, фамилия обязывает занимается таким бизнесом. А вообще Олег большой поклонник велосипедов, яхт и просто путешествий, так что Ида с ним, точно не заскучает. Ну, а поскольку Галич сейчас внимательно следит за своей фигурой, то велопробеги ей только в кассу.

Ида Галич пришла на вечеринку со своим новым бойфрендом

← Запомните меня такой: Виктория Боня по...

Ключевые слова: Ида Галич, Андрей Малахов, Олег Ледвич

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Автор: Lili

Автор фото: скрин

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