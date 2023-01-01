Ида Галич пришла на вечеринку со своим новым бойфрендом

С некоторых пор Ида Галич вновь начала намекать, что её сердце занято.После расставания с Аланом Басиевым в декабре 2020 года, Ида встречалась с блогером Стас Простокласс, но эти отношения не продлились долго. И вот в сети опять зашептались, что у Иды кто-то есть.Собственно, скрывать своего нового избранника она особо не стала и на светский ужин в честь сериала «Тонкий вкус» она пришла с ним.Правда, через некоторое время она поделилась роликом, как в плечико её целует Андрей Малахов, но это, как мы понимаем, ничего не значит. Тем более, что Малахов сразу извинился перед отсутствующей женой Наташей.Ну, а спутником Иды оказался 33-летний бизнесмен Олег Ледвич. Он, как и Галич, разведен, но у него дочь.Говорят, что у него бизнес в сфере монтажа промышленных машин и оборудования, а еще он, на пару с отцом, владеет сетью катков Ledo. Видимо, фамилия обязывает занимается таким бизнесом. А вообще Олег большой поклонник велосипедов, яхт и просто путешествий, так что Ида с ним, точно не заскучает. Ну, а поскольку Галич сейчас внимательно следит за своей фигурой, то велопробеги ей только в кассу.