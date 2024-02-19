Марина Александрова сделала занятное селфи в бикини

Интересно, что одним из хобби Александровой является подводное плавание. Марина поделилась селфи, на котором позировала в маске для спуска под воду, а шею украшали бусы из жемчуга и цепочка с крестиком.
"Ну, красоту не спрячешь! Это я про подводный мир Мальдив, конечно. Наплавались, рыб насмотрелись, а устрицы какие... Неземная красота, подводная!",
- восторгается актриса в подписи к снимку.
Брюнетка отметила, что "Фильтры на Мальдивах не нужны, как и новости. Всё, что нужно знать, во сколько завтрак, обед и ужин... И может показаться, что всё идеально в мире! Фото в альбом для внуков".
Кстати, на этих же островах в данный момент отдыхает семейная пара Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский...