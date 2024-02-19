Марина Александрова сделала занятное селфи в бикини

На МРТ у Егора Крида обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем

Певец Егор Крид часто выходит на связь со своими подписчиками. Он отмечает, что ему, как человеку искреннему, важно делиться с фолловерами тем, что происходит в его жизни.