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Марина Александрова сделала занятное селфи в бикини

Сегодня, 16:28
41-летняя звезда российского кино Марина Александрова устроила себе зимние каникулы.

Марина Александрова сделала занятное селфи в бикини
Марина решила улететь на Мальдивы. Известно, что артистка заранее забронировала роскошный пятизвездочный отель на берегу Индийского океана, где предоставлены все удобства, кроме алкоголя.

Интересно, что одним из хобби Александровой является подводное плавание. Марина поделилась селфи, на котором позировала в маске для спуска под воду, а шею украшали бусы из жемчуга и цепочка с крестиком.

Марина Александрова сделала занятное селфи в бикини


"Ну, красоту не спрячешь! Это я про подводный мир Мальдив, конечно. Наплавались, рыб насмотрелись, а устрицы какие... Неземная красота, подводная!",

- восторгается актриса в подписи к снимку.

Брюнетка отметила, что "Фильтры на Мальдивах не нужны, как и новости. Всё, что нужно знать, во сколько завтрак, обед и ужин... И может показаться, что всё идеально в мире! Фото в альбом для внуков".

Марина Александрова сделала занятное селфи в бикини


Кстати, на этих же островах в данный момент отдыхает семейная пара Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский...

← Катерина Ковальчук эмоционально выск...

Ключевые слова: Марина Александрова

Количество просмотров: 988
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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