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Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги

04.10.24 / 22:40
Несмотря на то, что в этом году Дженнифер Энистон исполнилось 55 лет, она не отказывает себе в удовольствии надеть эффектное платье, довольно смелое и даже откровенное.

Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги
Наряд - очень короткое чёрное платье из кожи - Энистон надела на ежедневное шоу Джимми Киммела. При чём пришла Джен не одна, а в компании своего пса - метиса шнауцера Клайда.

Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги


Стоит отметить, что Дженнифер часто напоминают о том, что у неё нет детей, поэтому и фигура отличная, не испорченная беременностью.

Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги


Сама же звезда Голливуда признавалась, что это не её выбор. Точнее намекала на то, что есть медицинские проблемы.

"Слухи о моей беременности и все эти разговоры, что я предпочла карьеру, а не детей, раньше меня очень ранили. Но люди понятия не имеют, что происходит со мной лично. Они ничего не знают обо мне с медицинской точки зрения. Не знают, могу ли я вообще иметь детей. Они вообще ничего не знают, и это для меня очень болезненно и неприятно", - признавалась она.

Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги


Стоит надеяться, до хейтеров эти слова дошли и они будут выбирать выражения, критикуя и выдвигая Энистон беспочвенные упрёки.

Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги


Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги

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Ключевые слова: Дженнифер Энистон

Количество просмотров: 1 469
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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