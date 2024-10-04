Дженнифер Энистон надела смелое мини, показав идеальные ноги

Наряд - очень короткое чёрное платье из кожи - Энистон надела на ежедневное шоу Джимми Киммела. При чём пришла Джен не одна, а в компании своего пса - метиса шнауцера Клайда.Стоит отметить, что Дженнифер часто напоминают о том, что у неё нет детей, поэтому и фигура отличная, не испорченная беременностью.Сама же звезда Голливуда признавалась, что это не её выбор. Точнее намекала на то, что есть медицинские проблемы."Слухи о моей беременности и все эти разговоры, что я предпочла карьеру, а не детей, раньше меня очень ранили. Но люди понятия не имеют, что происходит со мной лично. Они ничего не знают обо мне с медицинской точки зрения. Не знают, могу ли я вообще иметь детей. Они вообще ничего не знают, и это для меня очень болезненно и неприятно", - признавалась она.Стоит надеяться, до хейтеров эти слова дошли и они будут выбирать выражения, критикуя и выдвигая Энистон беспочвенные упрёки.